Туыстары ұйымдастырған: Бойжеткен өзін келісімсіз алып қашып, зорлағанын мәлімдеді
Шымкент қаласында кәмелетке толмаған қызды "алып қашып" артынша, зорлағаны туралы ақпарат тарады. Жағдай әлеуметтік желілерден белгілі болды. Қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаға қатысты пікір білдіріп, қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Желіде жарияланған бейнежазбада бірнеше әйелдің қызды көліктен шығарып алғаны, ал кейін бір ер адамның қызды көтеріп алып кеткені көрінеді. Оқиға көпшіліктің алдында болған.
Жазбаның сипаттамасында жағдай былай баяндалған:
"Шымкент қаласының кәмелетке толмаған тұрғыны өзінің еркінен тыс алып қашып, танымайтын үйге алып барғанын мәлімдеді. Күдіктінің туыстары оны сол жерде қалуға үгіттеген. Қыз бас тартқаннан кейін, өз қолымен ешқандай шағымы жоқ екені туралы хат жазуын талап еткен. Ал ол келіспеген соң, туыстары күштеп жыныстық қатынасқа түсірген. Оның айтуынша, оқиға бойынша ешкім жауапқа тартылмаған".
Полиция департаментінің баспасөз қызметі жәбірленушінің арызы негізінде қылмыстық іс тіркелгенін нақтылады.
"Оқиғаға қатысы бар барлық тұлғалар Полиция басқармасына жеткізілді. Істің барлық мән-жайын анықтау үшін қажетті тергеу әрекеттерінің кешені жүргізіліп жатыр", – деп мәлімдеді Шымкент қалалық ПД баспасөз қызметі.
Сондай-ақ, тергеу аяқталғаннан кейін тиісті процессуалдық шешім қабылданатыны айтылды.
"Заң талаптарын бұзған тұлғалардың барлығы қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті түрде жауапкершілікке тартылады", – деп қорытындылады ведомство.
Бұған дейін Астанада шөбересін зорлаған 82 жастағы педофил 20 жылға түрмеге тоғытылғанын жазғанбыз.
