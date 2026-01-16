#Халық заңгері
Оқиғалар

Астанада шөбересін зорлаған 82 жастағы педофил 20 жылға түрмеге тоғытылды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 10:12 Фото: Zakon.kz
Астанада 82 жастағы ер адам жеті жасар шөбересіне жыныстық зорлық көрсетті деп айыпталған. 2026 жылғы 15 қаңтарда сот қарияның ісін қарап, үкім кесті. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Белгілі болғандай, зейнеткер ҚР Қылмыстық кодексінің 121-бабы 4-бөлігі ("Сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттері") бойынша кінәлі деп танылды.

Қылмыстық іс жабық сот отырысында қаралды. Сот талқылауының қорытындысы бойынша сотталушыны 20 жылға бас бостандығынан айырды.

Бұған дейін Қазақстанда педофилдер өмір бойы тіркеуге алынатындығы хабарланған болатын.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанада әмбебап алаяқ 14 жылға түрмеге тоғытылды
12:26, 26 қараша 2024
Астанада әмбебап алаяқ 14 жылға түрмеге тоғытылды
Шымкентте 5 жасар балаға азғындық жасаған педофил 20 жылға сотталды
22:53, 27 мамыр 2024
Шымкентте 5 жасар балаға азғындық жасаған педофил 20 жылға сотталды
Ақтауда 13 жастағы қызды зорлаған педофил 22 жылға сотталды
22:12, 05 шілде 2024
Ақтауда 13 жастағы қызды зорлаған педофил 22 жылға сотталды
