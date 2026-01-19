#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
509.63
592.34
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
509.63
592.34
6.54
Оқиғалар

Жаңаөзендегі өрт сөндіру көлігінің қатысуымен болған жол апатына қатысты тың мәлімет жарияланды

Жол апаты, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен, өрт сөндіру көлігі, жеке үй, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 18:51 Сурет: lada.kz
Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті мен Жаңаөзен қалалық көпсалалы ауруханасы өрт сөндіру көлігінің қатысуымен болған жол апатына қатысты жаңа мәліметтер ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz өңірлік басылымы ТЖД-ға сілтеме жасай отырып, қазіргі уақытта медициналық мекемелерде зардап шеккен үш өрт сөндіруші емделіп жатқанын жазады. Ведомство қаза тапқандардың туыстары мен жақындарына қайғыра отырып, көңіл айтады. Жол апаты фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары қолға алынды.

Алдын ала келтірілген дерекке сәйкес, өрт сөндіру көлігі шұғыл шақырту бойынша өрт болып жатқан орынға қарай бағыт алғаны анықталды. Жолда ол Lifan жеңіл көлігімен соқтығысады. Қатты соққыдан өрт сөндіру цистернасы аударылып, сүйретіле қақпаны қиратып, жеке үйге барып тіреліп тоқтаған.

Қылмыстық іс жүргізу заңнамасының талаптарына сәйкес, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің өзге де мәліметтері жария етуге жатпайды.

Жаңаөзен қалалық көпсалалы ауруханасы жол апатынан барлығы 11 адам зардап шеккенін хабарлады. Олардың екеуі қайтыс болған. Оқиға орнында Lifan көлігінің жолаушысы көз жұмса, екінші марқұм - өрт сөндіру көлігі барып соғылған үйдегі қыз. Ол ауруханада қайтыс болды.

Аман қалғандардың арасында жеңіл автокөліктің жүргізушісі, жеті өрт сөндіруші және бүлінген үйдің тағы бір қызы бар. Үш өрт сөндіруші нейрохирургия және травматология бөлімшелеріне жатқызылды, тағы төртеуі амбулаториялық тұрғыда емдеуге жіберілді. Қыз бала - ауруханада, жағдайы тұрақты. Lifan жүргізушісі жансақтау бөліміне орналастырылған, оның жағдайы өте ауыр деп бағаланады.

Жол апаты 18 қаңтарда болды. Зардап шеккендерге көмек көрсету үшін телемедицина мен санитарлық авиацияны қолдана отырып, облыстық мамандардың қатысуымен консультациялар өткізілді. Тергеу шаралары ҚР Қылмыстық кодексінің 345-бабының 4-бөлігі, яғни абайсызда екі және одан да көп адамның өліміне әкеліп соқтырған жол қозғалысы ережелерін бұзу бойынша жүргізіліп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыда автобустың қатысуымен болған ірі жол апатына түрткі жүргізуші ұсталды
20:43, 26 маусым 2024
Алматыда автобустың қатысуымен болған ірі жол апатына түрткі жүргізуші ұсталды
Өрт сөндіру кезінде қаза тапқан Арслан Құрманбеков ІІІ дәрежелі "Айбын" орденімен наградталды
09:04, 16 мамыр 2023
Өрт сөндіру кезінде қаза тапқан Арслан Құрманбеков ІІІ дәрежелі "Айбын" орденімен наградталды
Жедел жәрдем көлігінің қатысуымен болған апатта медицина қызметкері көз жұмды
16:20, 03 желтоқсан 2025
Жедел жәрдем көлігінің қатысуымен болған апатта медицина қызметкері көз жұмды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: