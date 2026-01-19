#Халық заңгері
Оқиғалар

Атырауда төтеншеліктер қар құрсауында қалып кеткен студенттерді құтқарды

Құтқару, Атырау облысы, қар құрсауы, студенттер, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 20:26 Сурет: видеодан алынды
Бүгін, 2026 жылы 19 қаңтарда Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Сүйіндік ауылы маңында адамдардың жоғалып кеткені туралы төтеншеліктерге хабарлама келіп түсті. Іздестіру жұмыстары барысында жоғалған азаматтармен байланыс орнату мүмкін болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, құтқарушылар аудан орталығынан шамамен 250 шақырым қашықтықта орналасқан ауылдар аумағында жедел түрде іздестіру жұмыстарын бастады. Нәтижесінде жоғалған азаматтармен байланыс орнатылып, олар қауіпсіз жерге жеткізілді.


"Құтқарушылар кері қайту барысында аудан орталығынан 150 шақырым жерде қарға батып қалған автокөліктерді қар құрсауынан шығарды. Сонымен қатар, қар құрсауында қалған жеңіл автокөлікте болған төрт студент құтқарушылардың арнайы автокөлігімен Құрманғазы ауылына жеткізіліп, туыстарына табысталды. Оларға медициналық көмек қажет болған жоқ", делінген хабарламада.

Бұған дейін Абай облысында полиция жолда қалған автобус жолаушыларына көмектескені хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
