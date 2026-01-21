#Халық заңгері
Оқиғалар

Екі кәмелетке толмаған балаға қатысты зорлық дерегі бойынша қазақстандық күдікке ілінді

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 16:15 Фото: pexels
Кентау қаласында болған ауыр оқиғаға байланысты әлеуметтік желілерде ақпарат тарады. Таратылған мәліметке сәйкес, Түркістан облысының тұрғыны екі кәмелетке толмаған өгей қызына бірнеше рет жыныстық зорлық көрсетті деген күдікпен ұсталған.

Облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі тілшінің сауалына жауап бере отырып, 2025 жылғы желтоқсан айында Кентау қаласының екі кәмелетке толмаған тұрғынына қатысты заңсыз әрекеттер фактісі бойынша полицияға арыз түскенін мәлімдеді.

Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

"Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешім қабылданады", – делінген 2026 жылғы 21 қаңтардағы полиция хабарламасында.

Полиция департаментінде атап өткендей, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды.

Бұған дейін, 2026 жылғы 20 қаңтарда Шымкент қаласында жол-көлік оқиғасы жаппай төбелеске ұласып, салдарынан 40 жастағы қала тұрғыны қаза тапқаны хабарланған болатын. 21 қаңтарда аталған дерек бойынша кісі өлтіру және бұзақылық жасады деген күдікпен төрт азаматтың ұсталғаны белгілі болды.

Түркістан облысында ауыл тұрғыны кәмелетке толмаған қыздарға азғындық жасағанын мойындады
15:23, 19 қазан 2023
Түркістан облысында ауыл тұрғыны кәмелетке толмаған қыздарға азғындық жасағанын мойындады
Оралда тонау және бопсалау дерегі бойынша күдікке ілінген қыздар ұсталды
23:12, 26 қаңтар 2025
Оралда тонау және бопсалау дерегі бойынша күдікке ілінген қыздар ұсталды
Кәмелетке толмаған екі қызды зорлады деп күдікке ілінген ер адамның сот отырысы жабық өтті
22:50, 29 желтоқсан 2023
Кәмелетке толмаған екі қызды зорлады деп күдікке ілінген ер адамның сот отырысы жабық өтті
