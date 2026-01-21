Екі кәмелетке толмаған балаға қатысты зорлық дерегі бойынша қазақстандық күдікке ілінді
Фото: pexels
Кентау қаласында болған ауыр оқиғаға байланысты әлеуметтік желілерде ақпарат тарады. Таратылған мәліметке сәйкес, Түркістан облысының тұрғыны екі кәмелетке толмаған өгей қызына бірнеше рет жыныстық зорлық көрсетті деген күдікпен ұсталған.
Облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі тілшінің сауалына жауап бере отырып, 2025 жылғы желтоқсан айында Кентау қаласының екі кәмелетке толмаған тұрғынына қатысты заңсыз әрекеттер фактісі бойынша полицияға арыз түскенін мәлімдеді.
Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
"Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешім қабылданады", – делінген 2026 жылғы 21 қаңтардағы полиция хабарламасында.
Полиция департаментінде атап өткендей, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды.
Бұған дейін, 2026 жылғы 20 қаңтарда Шымкент қаласында жол-көлік оқиғасы жаппай төбелеске ұласып, салдарынан 40 жастағы қала тұрғыны қаза тапқаны хабарланған болатын. 21 қаңтарда аталған дерек бойынша кісі өлтіру және бұзақылық жасады деген күдікпен төрт азаматтың ұсталғаны белгілі болды.
