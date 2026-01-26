#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Оқиғалар

Қазақстанда медициналық жабдықты жалған жеткізу схемасы тоқтатылды

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, КНБ РК, ОПГ, приступная группировка, криминал, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 11:36 Фото: Zakon.kz
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі фармацевтика саласындағы қылмыстық схемаларды ұйымдастырушыларды анықтау бойынша жұмысты жалғастыруда.

2026 жылдың 26 қаңтарындағы ҰҚК баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сай, медициналық бұйымдарды отандық өндіруді жалған көрсетуге негізделген ауқымды схема әшкереленіп, жолы кесілді.

"OrdaMed" АҚ басшылығы Қазақстан аумағында өз өндірісінің бар екені туралы жалған құжаттарды пайдалана отырып, халықтың әл-ауқаты мен денсаулығын қамтамасыз ету үшін аса қажет 28 атаудағы медициналық жабдықты мемлекеттік емдеу мекемелеріне жеңілдетілген шарттармен жеткізу бойынша заңсыз преференциялар алған. ҰҚК баспасөз қызметі

Алайда іс жүзінде дайын медициналық жабдық шетелден жеткізілген.

Нәтижесінде мемлекетке 4,5 млрд теңге көлемінде залал келтірілген.

Тінту шаралары барысында "OrdaMed" АҚ басшылығынан құны 1 млрд теңгеден асатын инвестициялық монеталар тәркіленді, "Interdentica", "Erkin Brand" және "OrdaMed" компанияларындағы қатысу үлестері тыйым салынған.

Сот санкциясымен "OrdaMed" АҚ-ның техникалық директоры, бұрынғы басқарма төрағасы және өндірістік басқарма басшысы қамауға алынды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексерулер жүргізілуде.

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Антикор құрылысы ұзаққа созылған әлеуметтік нысандарды өз назарына алды
17:48, 19 тамыз 2024
Антикор құрылысы ұзаққа созылған әлеуметтік нысандарды өз назарына алды
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақмола облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің басшысын ұстады
16:09, 17 шілде 2025
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақмола облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің басшысын ұстады
Қазақстанда Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жария портал құрылды
21:47, 14 сәуір 2025
Қазақстанда Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жария портал құрылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: