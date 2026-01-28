#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Оқиғалар

"Өгей қызын зорлаған": Маңғыстауда ер адам өзін атып өлтірді

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 11:04 Фото: pexels
Маңғыстау облысында 42 жастағы азамат өзін аңшы мылтығымен атып өлтірді. Бұған не себеп, толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Белгілі болғандай, 1984 жылы туған азамат 20 қаңтар күні атылып өлген. Ал 24 қаңтар күні полицияға 13 жастағы қыз балаға жыныстық зорлық жасалғаны туралы арыз түскен. КТК дерегіне сүйенсек, тексеру барысында өзіне қол салған өгей әкенің осындай айуандыққа барғаны анықталған. Марқұм соңғы уақытта еш жерде жұмыс істемепті. Бұрын сотты болмаған. Сондай-ақ психиатрия және наркологияда есепте тұрмаған.

"Полиция ҚР ҚК 120-бабының 4-бөлігі – кәмелетке толмағанды зорлау дерегі бойынша қылмыстық іс қозғады. Оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты және объективті анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Кәмелетке толмағанның құқығы мен заңды мүддесін қорғау қамтылады. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне орай өзге ақпарат жария етілмейді",- делінген ақпаратта. Әйгерім Ибадуллаева, Маңғыстау облысы ПД баспасөз хатшысы:

Бұған дейін Жамбыл облысында мерзімді әскердегі сарбаз қару ұстау кезінде жарақат алып, көз жұмғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қарағандыда бұрынғы полицей өзін атып өлтірді
11:39, 12 маусым 2024
Қарағандыда бұрынғы полицей өзін атып өлтірді
Маңғыстауда әкімдік маңында ер адам өзін өртеп жіберді
18:11, 05 желтоқсан 2024
Маңғыстауда әкімдік маңында ер адам өзін өртеп жіберді
ІІМ қызметкері әріптесін абайсызда атып өлтірді
14:43, 02 қыркүйек 2025
ІІМ қызметкері әріптесін абайсызда атып өлтірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: