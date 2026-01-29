#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Оқиғалар

БҚО-да интимдік материалдарды заңсыз таратқан күдіктіге қатысты тергеу жүргізіліп жатыр

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.01.2026 16:35 Фото: Zakon.kz
Жедел-тергеу іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктіні анықтап, ұстады.

ҚР Қылмыстық кодексінің 147-бабының 4-бөлігіне сәйкес, жеке адамның жеке өміріне қатысты, оның жеке құпиясын құрайтын мәліметтерді оның келісімінсіз заңсыз тарату қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады және белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып немесе онсыз 3 жылдан 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасымен жазаланады.

Аталған бап бойынша Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің аудандық полиция бөлімдерінің бірінде қылмыстық іс қозғалды.

Жедел-тергеу іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктіні анықтап, ұстады. Ол — жәбірленушінің бұрынғы жұбайы, ол WhatsApp мессенджері арқылы өзінің бұрынғы әйелінің интимдік фотоматериалдарын оның келісімінсіз заңсыз таратқан.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру аясында күдікті өз кінәсін мойындап, айғақтар берді. Тергеу әрекеттері барысында қылмыстық құқық бұзушылықты жасау құралы ретінде пайдаланылған ұялы телефон тәркіленді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Қарумен үйге баса-көктеп кірген". Алматыда өз бетінше әрекет еткен бір топ адам ұсталды
18:41, Бүгін
"Қарумен үйге баса-көктеп кірген". Алматыда өз бетінше әрекет еткен бір топ адам ұсталды
Түркістан облысында экстремистік сипаттағы материалдарды таратқан азамат құрықталды
15:51, 05 шілде 2024
Түркістан облысында экстремистік сипаттағы материалдарды таратқан азамат құрықталды
Діни материалдарды таратқан тұрғын ұсталды
11:58, 29 шілде 2024
Діни материалдарды таратқан тұрғын ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: