#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Оқиғалар

Қазақстандық заңсыз қамауға алынғаны үшін 8 млн теңге шамасында өтемақы өндіріп алды

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 15:22 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Батыс Қазақстан облысының тұрғыны жарты жыл уақытын уақытша ұстау изоляторында, бір айын үй қамағында өткізгені үшін ірі көлемде өтемақы өндіріп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға 2023 жылы басталған. Сол кезде Орал қаласының тұрғыны алты ай бойы уақытша ұстау изоляторында қамалып, одан кейін бір ай үй қамағында болған. Кейін оған қатысты ұзақ уақыт бойы тексерулер мен сұрастырулар жүргізілген.

Алайда прокурордың шешімімен тергеу ісі қылмыстық құқық бұзушылық құрамының жоқтығына байланысты тоқтатылды.

Осыдан кейін ер адам республикалық мемлекеттік органға қарсы өтемақы талап ету үшін сотқа жүгінді. Ол моральдық зиян үшін 15 млн теңге, материалдық шығын үшін 4 млн теңге төлеуді талап еткен.

"Талапкер қылмыстық қудалау кезінде тұрақты стресс және мазасыздық кернеуінде болғанын, психологиялық қысым мен қоқаң-лоққыға ұшырағанын, сондай-ақ қудалау органдары тарапынан құрметсіз қарым-қатынас көргенін айтты. Сонымен қатар, қылмыстық іс қозғалғаннан кейін ол жұмысынан айырылып, тұрғылықты орнын өзгертуге мәжбүр болған",- делінген ақпаратта.

Сот заңсыз қылмыстық қудалау фактісін анықтап, талапкерге орган әрекеттерінің заңсыздығы салдарынан келген моральдық азаптың расталғанын таныды.

Нәтижесінде сот талапты ішінара қанағаттандырды. Ер адамға моральдық зиян үшін 3 млн теңге, материалдық шығынды өтеу үшін 4 млн теңге және өкілдік қызмет үшін 700 мың теңге өндірілді. Жауапкер – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті.

Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақтау тұрғыны ерніне жасалған сәтсіз ота үшін сұлулық салонынан өтемақы өндіріп алды
19:57, 06 қазан 2025
Ақтау тұрғыны ерніне жасалған сәтсіз ота үшін сұлулық салонынан өтемақы өндіріп алды
Қостанайлық тұрғын көлігіне құлаған ағаш үшін әкімдіктен бірнеше миллион теңге өндіріп алды
11:47, 29 қаңтар 2026
Қостанайлық тұрғын көлігіне құлаған ағаш үшін әкімдіктен бірнеше миллион теңге өндіріп алды
Құлсарыда мыңнан астам тұрғын баспанасын қалпына келтіру үшін өтемақы алды
15:27, 28 мамыр 2024
Құлсарыда мыңнан астам тұрғын баспанасын қалпына келтіру үшін өтемақы алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: