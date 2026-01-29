#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Оқиғалар

Қостанайлық тұрғын көлігіне құлаған ағаш үшін әкімдіктен бірнеше миллион теңге өндіріп алды

Упавшее дерево на машину, упавшее дерево на автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.01.2026 11:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қостанай қаласының тұрғыны Ирина Карпенко көлігіне құлаған ағаш салдарынан келген шығын үшін қала әкімдігінен 2 миллион теңгеден астам өтемақы өндіріп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Astana TV телеарнасының мәліметінше, оқиға өткен жылдың жазында Қостанай қаласындағы Кочубей көшесіндегі тұрғын үй ауласында болған. Қатты дауыл кезінде ескі терек ағашы әйелдің автокөлігінің үстіне құлап, салдарынан көлікке айтарлықтай механикалық зақым келген.

Зардап шеккен тұрғын қала әкімдігіне қарсы сотқа талап арыз түсірген. Алайда бірінші сатыдағы сот оның талабын қанағаттандырудан бас тартқан. Соған қарамастан, әйел әділдік іздеп апелляциялық сотқа жүгінген.

Апелляциялық сотта ағаштың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөліміне тиесілі екені және аталған органның жасыл желектерді тиісті деңгейде күтіп-ұстауды қамтамасыз етпегені анықталды. Сонымен қатар, сот барысында тұрғындардың қауіпті, апатты ағаштарды кесу туралы бірнеше рет өтініш бергені, алайда бұл өтініштерге уақтылы әрі тиісті жауап болмағаны белгілі болды. Нәтижесінде бірінші сатыдағы соттың шешімі күшін жойды.

"Сот қауіпті ағаштарды кесу туралы өтініштердің мемлекеттік органға жолданғанын, алайда тиісті шаралар қабылданбағанын анықтады. Осыған байланысты апелляциялық алқа талапкердің мүлкіне келтірілген зиян жауапкердің кінәсінен болған деген қорытындыға келді", – деп түсіндірді. Қостанай облыстық сотының баспасөз хатшысы Ләззат Байғожина

Бұған дейін Павлодар облысында полиция 44 келі есірткіні жойғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақтау тұрғыны ерніне жасалған сәтсіз ота үшін сұлулық салонынан өтемақы өндіріп алды
19:57, 06 қазан 2025
Ақтау тұрғыны ерніне жасалған сәтсіз ота үшін сұлулық салонынан өтемақы өндіріп алды
Орал тұрғыны анасының өлімі үшін ауруханадан екі миллион талап етті
09:33, 14 қазан 2024
Орал тұрғыны анасының өлімі үшін ауруханадан екі миллион талап етті
Қостанайда сот жеке сот орындаушысынан 50 миллион теңге өндіріп алды
10:32, 15 қараша 2024
Қостанайда сот жеке сот орындаушысынан 50 миллион теңге өндіріп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: