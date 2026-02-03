#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Оқиғалар

Алматы музейі жаңа жұмыс режиміне ауысты

Ақпан айынан бастап Алматы музейі жаңа жұмыс кестесіне көшті. Енді музей сейсенбіден жексенбіге дейін сағат 10:00-ден 00:00-ге дейін келушілерге қызмет көрсетеді., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 12:48 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Ақпан айынан бастап Алматы музейі жаңа жұмыс кестесіне көшті. Енді музей сейсенбіден жексенбіге дейін сағат 10:00-ден 00:00-ге дейін келушілерге қызмет көрсетеді.

Бұл қала тұрғындары мен қонақтарына музейге тек күндіз емес, кешкі уақытта да баруға мүмкіндік береді. Дүйсенбі – санитарлық күн.

Алматы музейі – Жетісу өңірінің тарихи-мәдени мұрасын сақтау, жинақтау және насихаттаумен айналысатын мәдени орталық. Музей экспозициясы ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі Алматы қаласының тарихын бейнелейтін 11 залдан тұрады.

Музей қорында көне экспонаттар, соның ішінде бейнелеу өнерінің туындылары, қазақ этнографиясының үздік топтамасы, түрлі дәуір мен мәдениеттің айғағы саналатын археологиялық заттар, жазбаша деректер жиынтығы сақталған.

Жұмыс уақытының ұзартылуы музейге келушілер аясын кеңейтуге, соның ішінде жұмыс немесе оқу аяқталғаннан кейін кешкі уақытта мәдени орындарға бару мүмкіндігін арттыруға бағытталған.

Алматы музейі осыған дейін сейсенбі-жексенбі аралығында сағат 10:00-19:00 аралығында жұмыс істеген болатын.

Алматы музейі Қабанбай батыр, 132 мекенжайында орналасқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңа жұмыс кестесі: 14 наурыздан бастап Риддер тұрғындары үшін не өзгерді
09:49, 14 наурыз 2025
Жаңа жұмыс кестесі: 14 наурыздан бастап Риддер тұрғындары үшін не өзгерді
Бір түнде 14 см қар: Алматының коммуналдық қызметі күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр
10:40, 08 қаңтар 2025
Бір түнде 14 см қар: Алматының коммуналдық қызметі күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр
Алматыда 1 мамырдан бастап субұрқақтар маусымы басталады
10:19, 30 сәуір 2025
Алматыда 1 мамырдан бастап субұрқақтар маусымы басталады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: