Алматыдағы "Никольский" базары 2,2 млрд теңгеге заңсыз берілгені анықталды: сот үкімі шықты
Еске салсақ, бұған дейін Қаржылық мониторинг агенттігі Коспаевтың басшылығымен әрекет еткен ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеуді аяқтаған. Аталған топ "AV-Construction" ЖШС, "Стекольный завод" ЖШС, "Шалқар 17" ЖШС, "Бахар-А" ЖШС және басқа да кәсіпорындарды рейдерлік жолмен басып алу фактілері бойынша әшкереленген.
Соттың шешімімен тәркілеу мақсатында Алматы қаласындағы "Никольский" базары аумағында орналасқан "Nikolsky Investment" ЖШС-не тиесілі жер телімі мен мүлкіне тыйым салынған.
Алайда 2025 жылдың қыркүйек айында Аслан Пухаев, Антон Соловьёв пен Жақсылық Сәрсенбаев "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының ақпараттық жүйесіне жалған мәліметтер енгізу арқылы аталған тыйымды заңсыз алып тастауды ұйымдастырған.
Кейіннен жалпы құны 2,2 млрд теңге болатын мүлік пен жер телімін әрі қарай сату мақсатында жалған тұлғалардың атына қайта рәсімделген.
Сот кінәлілерге 6 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Үкім заңды күшіне енді. Мүлік мемлекет меншігіне қайтарылды.
Қаржылық мониторинг агенттігі мемлекеттік ақпараттық жүйелерге заңсыз араласуға байланысты құқыққа қайшы әрекеттер үшін жазаның бұлтартпастығын ескертеді.
Айта кетейік, Коспаевтің ОПГ мүшелері 2025 жылғы 28 қаңтарда бірнеше ауыр және аса ауыр қылмыстар жасағаны үшін сотталған болатын. ҚМА мәліметінше, заңсыз тіркелген жер учаскесін шетелдік инвесторларға сатуға ниеттенген.