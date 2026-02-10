#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Оқиғалар

3 адам қаза тауып, 3 адам ауруханаға түсті: Ақтөбе облысында бір күнде екі жол апаты болды

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 16:31 Фото: Zakon.kz
Ақтөбе облысында қою тұман мен боран салдарынан жаппай жол апаты орын алып, бірнеше адам көз жұмып, тағы бірнешеуі ауруханаға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, Ақтөбе–Орск автожолында Opel маркалы жеңіл автокөліктің жүргізушісі қарсы қозғалыс жолағына шығып, DAF маркалы жүк көлігімен соқтығысқан.

Өкінішке орай, жол-көлік оқиғасы салдарынан жеңіл автокөліктің жүргізушісі мен үш жолаушысы оқиға орнында көз жұмды.

Қазіргі уақытта оқиға орнында тергеу-жедел тобы жұмыс істеуде, болған жағдайдың барлық мән-жайы мен себептері анықталуда.

Сонымен қатар, Ақтөбе-Астрахань автожолының Тамды ауылының маңында 10 көлік құралының қатысуымен жол-көлік оқиғасы орын алды. Жол-көлік оқиғасы салдарынан үш адам түрлі жарақаттармен медициналық мекемеге жеткізілді.

Оқиға орнында түсірілген қорқынышты кадрлар желіде тарады.

Бұл ретте, полиция маңызды мәлімдеме жасады.

"Полиция департаменті жол қозғалысына қатысушыларды жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, қауіпсіз жылдамдық пен арақашықтықты таңдауға, әсіресе күрделі ауа райы жағдайларында мұқият болуға шақырады".

Бұған дейін бір апта ішінде төтеншеліктер қар құрсауында қалып кеткен 100-ге жуық адамды эвакуациялағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда Құлжа тас жолында жол апаты болып, үш адам ауруханаға жатқызылды
12:55, 28 ақпан 2025
Алматыда Құлжа тас жолында жол апаты болып, үш адам ауруханаға жатқызылды
Ақмола облысындағы жол апаты: бір адам қаза тауып, тағы үшеуі зардап шекті
20:26, 18 наурыз 2024
Ақмола облысындағы жол апаты: бір адам қаза тауып, тағы үшеуі зардап шекті
Ақтөбе облысында жол-көлік апаты болып, үш шетелдік қаза тапты
19:16, 30 қазан 2023
Ақтөбе облысында жол-көлік апаты болып, үш шетелдік қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские биатлонисты неудачно выступили на Олимпиаде-2025
19:14, Бүгін
Казахстанские биатлонисты неудачно выступили на Олимпиаде-2025
Сербский защитник может перейти в клуб КПЛ
19:04, Бүгін
Сербский защитник может перейти в клуб КПЛ
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
18:33, Бүгін
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
18:11, Бүгін
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: