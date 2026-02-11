#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.88
585.83
6.36
Оқиғалар

Ресейден Қазақстанға екі цистерна және мыңнан аса "көніл көтеретін газ" баллонын заңсыз тасымалдаған

Ресейден Қазақстанға екі цистерна және мыңан аса &quot;көніл көтеретін газ&quot; баллонын заңсыз тасымалдаған, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 13:44 Сурет: Instagram/polisia_aqtobe
Ақтөбе облысында Ресейден әкелінген "көніл көтеретін газ" баллондары мен цистернасы тәркіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 10 ақпанда өңірдің полиция департаменті мәлімдеді.

"Ақтөбе облысында жүргізілген жедел-тергеу іс-шаралары барысында қойма аумағынан екі жүк цистернасы мен 1033 баллон азот тотығы (оксиді) тәркіленді. Аталған заттар Ресей Федерациясынан Қазақстан Республикасының аумағына жеткізілген",- делінген ақпаратта.

Ведомство 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшті әсер ететін заттардың, оның ішінде азот тотығының (көпшілікке "көніл көтеретін газы" ретінде белгілі) заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізуді көздейтін заңнамалық түзетулер күшіне енгенін еске салды.

"Полиция күшті әсер ететін заттарды заңсыз әкелу, сақтау немесе өткізу әрекеттері шекарадан бастап соңғы тұтынушыға дейінгі барлық кезеңде қатаң түрде тоқтатылатынын ескертеді",- деп мәлімдеді ПД.

Бұған дейін Алматы маңында екі көлік соғылып, бір адам қаза тапқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда газ бағасын қалыптастыру жүйесін өзгертуді ұсынды
14:35, Бүгін
Қазақстанда газ бағасын қалыптастыру жүйесін өзгертуді ұсынды
ІІМ Шымкенттегі клубтың бірінде жүздеген көңіл көтеретін газ баллондарын тәркіледі
09:50, 30 қаңтар 2026
ІІМ Шымкенттегі клубтың бірінде жүздеген көңіл көтеретін газ баллондарын тәркіледі
Қытайда газ толы цистерна жарылып, алапат өрт болды
21:09, 08 қараша 2023
Қытайда газ толы цистерна жарылып, алапат өрт болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Денис Евсеев не сумел выиграть второй матч за один день на турнире в Индии
16:15, Бүгін
Денис Евсеев не сумел выиграть второй матч за один день на турнире в Индии
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря "Кайрата"
16:06, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря "Кайрата"
Знаменосец сборной Казахстана в последний миг вышла в финал ОИ в Италии
15:41, Бүгін
Знаменосец сборной Казахстана в последний миг вышла в финал ОИ в Италии
"Барыс" отдал в аренду хоккеиста сборной Казахстана
15:24, Бүгін
"Барыс" отдал в аренду хоккеиста сборной Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: