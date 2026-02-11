Ресейден Қазақстанға екі цистерна және мыңнан аса "көніл көтеретін газ" баллонын заңсыз тасымалдаған
Ақтөбе облысында Ресейден әкелінген "көніл көтеретін газ" баллондары мен цистернасы тәркіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 10 ақпанда өңірдің полиция департаменті мәлімдеді.
"Ақтөбе облысында жүргізілген жедел-тергеу іс-шаралары барысында қойма аумағынан екі жүк цистернасы мен 1033 баллон азот тотығы (оксиді) тәркіленді. Аталған заттар Ресей Федерациясынан Қазақстан Республикасының аумағына жеткізілген",- делінген ақпаратта.
Ведомство 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшті әсер ететін заттардың, оның ішінде азот тотығының (көпшілікке "көніл көтеретін газы" ретінде белгілі) заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізуді көздейтін заңнамалық түзетулер күшіне енгенін еске салды.
"Полиция күшті әсер ететін заттарды заңсыз әкелу, сақтау немесе өткізу әрекеттері шекарадан бастап соңғы тұтынушыға дейінгі барлық кезеңде қатаң түрде тоқтатылатынын ескертеді",- деп мәлімдеді ПД.
