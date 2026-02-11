Таразда көкөніс сақтауға арналған қойма өртенді
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Таразда көкөніс сақтауға арналған қойма өртенді. Түтінді байқаған жергілікті тұрғындар төтеншеліктерге хабар берген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өрт "Талас" тұрғын алабында болды. Жеке тұрғын үй аумағында көкөніс сақтауға арналған қойманың шатыры өртенген. Қойманың ішінде шамамен 10 тонна пияз болған. Оқиға орнына Төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелері жедел жетіп, өрттің таралуына жол бермеді. Өнімнің негізгі бөлігі бүлінбеді, зардап шеккендер жоқ.
Қойма иесі өрт сөндірушілерге жедел әрекеті мен кәсібилігі үшін шынайы алғысын білдіріп, тауарды сақтап қалып, өрттің әрі қарай таралуына жол бермегені үшін ризашылығын жеткізді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript