#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
490.58
584.77
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
490.58
584.77
6.34
Оқиғалар

Қарағанды облысында мұз жарылып, отбасылы жұп көлігімен бірге өзенге батқан

Мұз, Қарағанды, отбасылы жұп, өзен, балық аулау, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 22:50 Сурет: pexels
10 ақпанда Қарағанды облысының ТЖД пультіне Абай ауданының Топар елдімекенінде балық аулау кезінде мұз жарылып, отбасылы көлігімен өзенге түсіп кеткені туралы хабарлама келіп түскен. Zakon.kz аталған оқиғаға қатысты түсініктеме алу үшін полиция департаментінің баспасөз қызметіне жүгінді.

Белгілі болғандай, 69 жастағы ер адам көліктен өздігінен шығып үлгерген. Ол медициналық көмекке мұқтаж болмады. Көлікте күйеуімен бірген болған 64 жастағы әйелді іздестіру-құтқару жұмыстары бір тәуліктен астам уақытқа созылды.мен 1962 жылы туған жұбайы болған

"Бүгін, 11 ақпанда таңертең Қарағанды облысы Төтенше жағдайлар департаментінің сүңгуірлері әйелдің денесін автокөлік батқан жерден шамамен төрт метр қашықтықтан тапты. Аталған аумақтағы су тереңдігі шамамен жеті метр болған", делінген хабарламада.

Өңірлік ТЖД мамандары мұз үстіне автокөлікпен шығуға қатаң тыйым салынатынын тағы да еске салады. Су айдындарының қатқан беті көлік қозғалысына арналмаған әрі қауіпсіздікке кепілдік бермейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Абай облысында мұз жарылып, өзенге түсіп кеткен бала табылды
19:16, 22 желтоқсан 2023
Абай облысында мұз жарылып, өзенге түсіп кеткен бала табылды
Астанада ер адам мұз жарылып, өзенге батқан жасөспірімді құтқарды
21:40, 28 қараша 2023
Астанада ер адам мұз жарылып, өзенге батқан жасөспірімді құтқарды
"Жантүршігерлік кадр". Қарағанды облысында жоғалып кеткен бір үйір жылқы мұз астынан табылды
17:57, 26 желтоқсан 2024
"Жантүршігерлік кадр". Қарағанды облысында жоғалып кеткен бір үйір жылқы мұз астынан табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский хоккеист отметился двумя голевыми передачами в матче чемпионата Финляндии
23:34, 11 ақпан 2026
Казахстанский хоккеист отметился двумя голевыми передачами в матче чемпионата Финляндии
Все результаты дня ЧРК по хоккею: "Арлан" разгромил "Иртыш", "Кулагер" обыграл "Сарыарку"
23:04, 11 ақпан 2026
Все результаты дня ЧРК по хоккею: "Арлан" разгромил "Иртыш", "Кулагер" обыграл "Сарыарку"
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дохе
22:43, 11 ақпан 2026
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дохе
Топовая российская теннисистка сравнила себя с Александром Бубликом
22:33, 11 ақпан 2026
Топовая российская теннисистка сравнила себя с Александром Бубликом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: