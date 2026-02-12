8 жылға сотталған бұрынғы Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің ректоры бостандыққа шықты
Бұл ақпаратты Zakon.kz тілшісіне Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің баспасөз қызметі растады.
2026 жылғы 12 ақпанда ҚАЖК хабарлағандай, Дамир Шыныбековке заңда белгіленген тәртіппен амнистия қолданылған, нәтижесінде оның жазасының мерзімі қысқартылған.
"Қайта есептелген мерзімді ескере отырып, сотталған толық көлемде сот тағайындаған жазасын өтеп, заңды негізде босатылды. Сотталғандарға қатысты материалдарды қарау, мерзімдерді қайта есептеу және шешім қабылдау соттың құзыретіне жатады және міндетті түрде орындалады", – деп хабарлады комитеттің баспасөз қызметі.
Дамир Шыныбековке қатысты үкім Алматыда 2020 жылғы 5 қазанда шығарылған. Сот анықтағандай, Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің бұрынғы ректоры мен университеттің бұрынғы бас есепшісі Жанайым Спабекова 2013 жылғы ақпаннан 2018 жылғы қарашаға дейін заңды тұлғалармен жасалған жалған келісімшарттар арқылы 1 млрд 700 млн теңгеден астам қаражатты ұрлаған. Шыныбеков пен Спабекова кінәлі деп танылып, 8 жылға бас бостандығынан айырылған және мүліктері тәркіленген. Екеуі де 5 жылға білім және ғылым саласында басшылық қызметтерді, сондай-ақ материалдық жауапты лауазымдарды атқару құқығынан айырылған.
Дамир Шыныбеков Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің ректоры қызметін 2009 жылдан бастап атқарған. Ол 2019 жылғы мамырда ұсталған.