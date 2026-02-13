#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Оқиғалар

Жетісу облысында интернет-таныстық арқылы бопсалаумен айналысқан Талдықорған қаласының 9 тұрғыны сотталды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 10:55 Фото: Zakon.kz
Жетісу облысының прокуратурасы сотта ұзақ уақыт бойы психологиялық қысым мен бопсалау әдістерін қолдана отырып қылмыс жасаған адамдар тобының кінәсін дәлелдеді.

2024 жылғы мамырдан 2025 жылғы наурызға дейін өңір аумағында азаматтарды бопсалаумен айналысқан топ әрекет еткен. Қаскүнемдер әлеуметтік желілер мен мобильді қосымшалар арқылы жәбірленушілердің сеніміне кіріп, кейін түрлі сылтаулармен оларды өз үйлеріне шақырған.

Қылмыстық схема психологиялық қысым мен манипуляцияға негізделіп, жәбірленушілерді жалған түрде "зорлау фактісі бойынша полицияға арыз береміз" деп қорқыту арқылы жүзеге асырылған. "Мәселені реттеу" үшін олардан ірі көлемде ақша талап еткен. Азаматтар алдын ала бөлінген рөлдер бойынша әрекет еткен адамдар тарапынан қатты қысымға ұшыраған.

Құқыққа қайшы жүйе анықталғаннан кейін аталған тұлғалар ұсталып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілді. Оның нәтижелері бойынша қылмыстық іс сотқа жолданды.

Сот отырысында мемлекеттік айыптаушы тағылған айыптың негізділігін дәлелдеп, ұсынылған дәлелдемелерге құқықтық баға берді.

2026 жылғы 30 қаңтарда Талдықорған қалалық сотының үкімімен аталған адамдар ҚР ҚК-нің 194-бабы 2-бөлігінің 1), 2) және 3)тармақтары бойынша кінәлі деп танылып, әртүрлі мерзімге жаза тағайындалды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жетісу облысында бопсалаумен айналысқан жергілікті қылмыстық топ мүшелері ұсталды
14:15, 09 желтоқсан 2024
Жетісу облысында бопсалаумен айналысқан жергілікті қылмыстық топ мүшелері ұсталды
Жетісу облысында жас жігіт әлеуметтік желілер арқылы алаяқтық жасаған
18:09, 27 қазан 2023
Жетісу облысында жас жігіт әлеуметтік желілер арқылы алаяқтық жасаған
Жетісу облысында жасөспірімдер дүкендерді жасанды интеллект арқылы алдаған
15:52, 13 қаңтар 2026
Жетісу облысында жасөспірімдер дүкендерді жасанды интеллект арқылы алдаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
13:15, Бүгін
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
12:55, Бүгін
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
12:38, Бүгін
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
12:29, Бүгін
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: