Жетісу облысында қар мен балшыққа батқан көліктегі жолаушылар тікұшақпен эвакуацияланды
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Жетісу облысының Қаратал ауданында екі тұрғын жеңіл автокөлікпен қыстаудан Үштөбе қаласына қарай жолға шығып, лай жол мен қалың қарға батып қалған. Көмекке бортында құтқарушылар тобы бар "Қазавиақұтқару" тікұшағы жіберілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, құтқарушылар алдымен бірінші автокөлікті анықтады. Ол жолдың тазартылған учаскесіне сәтті сүйреп шығарылды, содан кейін жүргізуші ТЖД қызметкерлерінің сүйемелдеуімен жолын жалғастырды.
"Кері қайтар жолда тікұшақ экипажы далада қалып қойған тағы бір жеңіл автокөлікті байқады. Оның ішінен тағы екі адам эвакуацияланды", делінген хабарламада.
ТЖМ бағдардан жаңылған жағдайда автокөліктен шықпауды, 112 нөміріне қоңырау шалып, көмек күтуді ұсынады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript