Оқиғалар

Жетісу облысында қар мен балшыққа батқан көліктегі жолаушылар тікұшақпен эвакуацияланды

Эвакуация, Жетісу облысы, көлік, қарға бату, жолаушылар, тікұшақ , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 21:41 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Жетісу облысының Қаратал ауданында екі тұрғын жеңіл автокөлікпен қыстаудан Үштөбе қаласына қарай жолға шығып, лай жол мен қалың қарға батып қалған. Көмекке бортында құтқарушылар тобы бар "Қазавиақұтқару" тікұшағы жіберілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, құтқарушылар алдымен бірінші автокөлікті анықтады. Ол жолдың тазартылған учаскесіне сәтті сүйреп шығарылды, содан кейін жүргізуші ТЖД қызметкерлерінің сүйемелдеуімен жолын жалғастырды.

"Кері қайтар жолда тікұшақ экипажы далада қалып қойған тағы бір жеңіл автокөлікті байқады. Оның ішінен тағы екі адам эвакуацияланды", делінген хабарламада.

ТЖМ бағдардан жаңылған жағдайда автокөліктен шықпауды, 112 нөміріне қоңырау шалып, көмек күтуді ұсынады.

Оқи отырыңыз
Жетісу облысында тауда батқан көлікке көмекке атанған құтқарушылар үш шақырым жаяу жүрген
09:50, 11 мамыр 2025
Жетісу облысында тауда батқан көлікке көмекке атанған құтқарушылар үш шақырым жаяу жүрген
Жетісу облысында қар құрсауында қалған 12 адам құтқарылды
17:56, 08 наурыз 2025
Жетісу облысында қар құрсауында қалған 12 адам құтқарылды
Ақтөбе облысында екі адам балшыққа батып қалды
22:54, 05 қараша 2024
Ақтөбе облысында екі адам балшыққа батып қалды
