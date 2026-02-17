#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Оқиғалар

Астанада жылы аялдамалардағы камералар жедел басқару орталығына қосылды

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 14:37 Фото: Zakon.kz
Астана қаласында қалалық мүлікті бүлдіруге қарсы шаралар күшейтілді.

еп хабарлайды Polisia.kz. "Заң және тәртіп" қағидатын іске асыру және цифрландыру құралдарын белсенді енгізу аясында елордада жылы аялдамаларды бүлдіру фактілерінің алдын алу бойынша шаралар күшейтілді.

Соңғы уақытта Астанада аялдама павильондарын әдейі бүлдіру деректері жиілеген. Әйнектерді сындырып, есіктерді және өзге де қалалық мүлікті зақымдауда. Осыған байланысты қала әкімдігі мен елордалық полиция бейнебақылау жүйесінің мүмкіндіктерін кеңейту және нақты уақыт режиміндегі бақылауды күшейту бойынша бірқатар шара қабылдауда.

Жылы аялдамаларда орнатылған бейнекамералар кезең-кезеңімен Астана қаласы полиция департаменті жедел басқару орталығына қосылуда. Бұл жаңашылдық полиция қызметкерлеріне онлайн-мониторинг жүргізіп, құқық бұзушылықтарға жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда жүйеге негізінен Сарайшық және Алматы аудандарында орналасқан 20 аялдама павильоны қосылған.

Барлық жылы аялдамалардан бейнеағындарды біріктіру жұмыстары ағымдағы жылдың ақпан айының соңына дейін аяқталады деп жоспарлануда. Жобаны іске асыру қоғамдық қауіпсіздік деңгейін арттыруға, қалалық мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге және вандализм үшін жауапкершіліктің бұлтартпастығын қалыптастыруға ықпал етеді.

Полиция еске салады: қалалық инфрақұрылым – бұл тек әйнек пен металлдан жасалған құрылымдар ғана емес, тұрғындардың жайлылығы, қауіпсіздігі мен қолайлылығы үшін жасалған ортақ кеңістік. Мұндай әрекеттер қаланың келбетіне ғана емес, барлық қала тұрғындарына зиян келтіреді. Қалаға ұқыпты қарау – айналадағы адамдарға және өзіңе деген құрметтің белгісі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев Ақтөбедегі жедел басқару орталығына барды
18:22, 10 желтоқсан 2024
Тоқаев Ақтөбедегі жедел басқару орталығына барды
Жаңа жыл мерекесі күндері Алматы полициясы күшейтілген режимде қызмет атқаруда
12:08, 31 желтоқсан 2025
Жаңа жыл мерекесі күндері Алматы полициясы күшейтілген режимде қызмет атқаруда
Тоқаев "Астана" халықаралық қаржы орталығын басқару жөніндегі кеңес отырысын өткізді
18:33, 05 қыркүйек 2024
Тоқаев "Астана" халықаралық қаржы орталығын басқару жөніндегі кеңес отырысын өткізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
15:15, Бүгін
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
15:12, Бүгін
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
14:51, Бүгін
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
14:38, Бүгін
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: