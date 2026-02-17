#Референдум-2026
Оқиғалар

СҚО-да бақылау-өткізу бекетінде аса ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 16:12 Фото: Zakon.kz
СҚО-да бақылау-өткізу бекетінде 400 грамнан астам синтетикалық есірткі тәркіленді.

Солтүстік Қазақстан облысында "Батыс" бақылау-өткізу бекетінде полиция қызметкерлері Петропавл қаласының 37 жастағы тұрғыны басқарған Lada Granta автокөлігін тоқтатты.

Ол есірткі заттарын интернет арқылы сатумен айналысатын заңсыз есірткі дүкендерінің біріне жұмыс істеді деген күдікке ілінді. Көлікті тексеру барысында жалпы салмағы 405,36 грамм болатын α-PvP атты синтетикалық есірткі заты салынған орамалар тәркіленді.

Бұл — биылғы жылы Солтүстік Қазақстан облысында анықталған ең ірі синтетикалық есірткі партиясы. Күдіктінің айтуынша, ол 2025 жылдың желтоқсан айында есірткіні жасырын орындарға қалдыратын жасырып кетуші ретінде заңсыз қызметке кіріскен.

Кейін қылмыстық иерархияда жоғарылау мақсатында тасымалдаумен айналысуға келіскен. Алайда Қостанай қаласынан Петропавл қаласына психотроптық заттарды жеткізуге бағытталған алғашқы сапары соңғысы болды.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Күдіктіге 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шымкентте самокат мінген азаматтан аса ірі мөлшерде синтетикалық есірткі тәркіленді
12:22, 07 тамыз 2023
Шымкентте самокат мінген азаматтан аса ірі мөлшерде синтетикалық есірткі тәркіленді
Шымкентте аса ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді
09:14, 07 қазан 2025
Шымкентте аса ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді
СҚО-да есірткі жасырушы сотталды
14:46, 29 мамыр 2023
СҚО-да есірткі жасырушы сотталды
Оқи отырыңыз
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
21:11, Бүгін
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
20:45, Бүгін
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
20:32, Бүгін
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
20:08, Бүгін
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
