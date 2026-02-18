#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Оқиғалар

Петропавлда Назарбаев зияткерлік мектебінде терезеден 12-сынып оқушысы құлады

Назарбаев зияткерлік мектебі, Петропавл, 12-сынып оқушысы, терезе, құлау, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 17:19 Сурет: Инна Литвиненко
Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінде (НЗМ) түнде үшінші қабаттың терезесінен 12-сынып оқушысы құлап кетті. 18 жастағы оқушының жағдайы ауыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқыс оқиға 17 ақпанда түн ортасында болды.

12-сынып оқушысы түсініксіз жағдайда үшінші қабаттың терезесінен құлаған. Оқу орыны бұл ақпаратты растап, бірақ болған жағдайдың анық-қанығын айтпады.

"17 ақпанда мектеп оқушысы үшінші қабаттан құлау салдарынан жарақат алды. Қазіргі уақытта ол медициналық мекемеде жатыр. Оқиғаға не түрткі болғаны анықталуда", делінген Петропавл қаласының НЗМ ресми хабарламасында.

Зардап шеккен бозбала шұғыл түрде көпсалалы қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасына жеткізілді. Ол кеуде, бел және өкшесінің қатты ауырсынып тұрғанын айтып, шағымданған.

"Жүргізілген тексеруден кейін науқас жансақтау бөлімшесіне шұғыл түрде жатқызылды, онда оның жағдайын тұрақтандыруға, тромбоэмболиялық асқынулардың алдын алуға және өмірлік маңызды көрсеткіштердің динамикалық мониторингіне бағытталған емдеу-диагностикалық іс-шаралар кешені жүргізілді. Алдын ала диагноз: политравма, екінші бел омыртқасының III дәрежелі жабық сынығы. Екі өкше сүйегінің жабық сынығы", - деді СҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының баспасөз хатшысы Гүлнәр Қалиева.

Бүгінгі таңда дәрігерлер бозбаланың жағдайын тұрақты ауыр деп бағалайды. Жансақтау бөлімінен ол травматология бөліміне ауыстырылды.

Болған оқиғаның анық-қанығын полицейлер тексеруде.

"Полиция Петропавл қаласының 18 жастағы тұрғынының терезеден құлау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Қазіргі уақытта істің мән-жайларын жан-жақты зерттеуге бағытталған тергеу әрекеттері жүргізілуде, оның нәтижелері бойынша түпкілікті процессуальды шешім қабылданатын болады", - деп түсіндірді Петропавл қалалық полиция басқармасының тергеу бөлімінің аға тергеушісі Жанар Танишева.

Оқушы мектеп ғимаратында түнде не істеп жүрген, оның құлауы кездейсоқтық па, әлде өмірмен қош айтысу әрекеті болды ма, бұл сұрақтарға, әзірге жауап жоқ.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
