#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.99
580.25
6.38
Оқиғалар

Алматы тауларында қарулы ер адам ұсталды

Алматы таулары, пышақ, ер адам, блок бекет, ТЖД, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 17:57 Сурет: Zakon.kz/Асель Аукешева
Алматы тауларында құтқарушылар пышақпен қаруланған ер адамға тап болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық ТЖД, бүгін - 18 ақпанда, сағат 11:30 шамасында Медеу ауданындағы "Эдельвейс" бақылау-бекетінде 1993 жылы туған азамат бекет аумағына заңсыз өтуге әрекет жасағанын хабарлады.

"Рұқсат берілмеген соң, ер адам қоршаудан секіріп өтіп, тау беткейімен төмен түскен. Оның қолында пышақ болып, құтқарушыларға қауіп төндірген. ӘҚБ-23 құтқару бөлімшесінің жедел әрекетінің нәтижесінде азамат ұсталып, полиция қызметкерлеріне тапсырылды", делінген хабарламада.

Бұған дейін Алматы тауларына баруды жоспарлап отырған азаматтарға шұғыл ескерту жасалған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Креативті индустрияларды қолдау және дамыту мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне өзгерістер енгізілді
18:38, Бүгін
Креативті индустрияларды қолдау және дамыту мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне өзгерістер енгізілді
Алматы тауларында аяғын жарақаттап алған ер адам құтқарылды
14:18, 27 тамыз 2023
Алматы тауларында аяғын жарақаттап алған ер адам құтқарылды
Алматы тауларында қарт ер адам көз жұмды
13:29, 07 тамыз 2024
Алматы тауларында қарт ер адам көз жұмды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
19:02, Бүгін
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
18:35, Бүгін
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
18:13, Бүгін
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
17:50, Бүгін
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: