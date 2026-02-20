Павлодарда құрылыс компаниялары жүздеген миллион теңгеге мүліктік мәмілелерді жасырған
Прокурорлар қадағалау қызметі барысында құрылыс саласында табысты жүйелі түрде жасыру фактілерін анықтады.
Ресми ақпаратты 2026 жылдың 20 ақпанында Павлодар облысы прокуратурасының баспасөз қызметі таратты.
Бірқатар компаниялар жылжымайтын мүлік нысандарын сату бойынша мәмілелерді салықтық есептілікте көрсетпеген, бұл бюджетке елеулі шығын келтірді.
Атап айтқанда, құрылыс компанияларының бірі тұрмыстық қызмет көрсетуге арналған 43 нысанды сатқан. Алайда бұл туралы мәліметтер декларацияда көрсетілмеген.
Нәтижесінде компания салықтық міндеттемелерін жасырып, 77,8 млн теңге көлемінде корпоративтік табыс салығын төлемеген.
Осындай заңбұзушылықтар тағы 12 құрылыс компаниясы бойынша анықталды.
Павлодар облысы прокуратурасының қадағалау шаралары нәтижесінде 120 млн теңге бюджетке қайтарылды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда.
