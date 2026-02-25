#Референдум-2026
Оқиғалар

Мерзімі өткен жүргізуші куәлігін енді онлайн ауыстыруға болады

Жүргізуші куәлігі, 2026, мерзімі өткен, онлайн, ауыстыру, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 22:42 Сурет: Zakon.kz
Қазақстандықтар ағымдағы жылдың сәуірінен бастап жүргізуші куәлігін оның жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін де eGov.kz порталы және eGov Mobile мобильді қосымшасы арқылы ауыстыра алатын болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мұндай жағымды жаңалықпен 2026 жылы 25 ақпанда ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің баспасөз қызметі бөлісті:

"Бұған дейін қызмет тек қолданыстағы құжат болған жағдайда, сондай-ақ оны жоғалуы, ұрлануы немесе тегі, аты-жөнін өзгерткен кезде ғана онлайн форматта көрсетілетін. Енді ол құжат мерзімі өткен жағдайларды да қамтиды".

Жаңашылдық жүргізуші куәлігінің барлық санаттарына қолданылады. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін куәлікті ауыстыру кезінде көлік құралын басқаруға рұқсат алу үшін міндетті түрде медициналық тексеруден өту қажет.

Медициналық тексеруден өткен пайдаланушылардың мәліметтері өтінім беру сәтінде мемлекеттік ақпараттық жүйелерден автоматты түрде жүктеледі. Ал егер пайдаланушы куәлікті мерзімі аяқталғанға дейін алдын ала ауыстырса, медициналық тексеруден өту талап етілмейді. Қызмет көрсету мерзімі - 60 минут.

eGov.kz порталы арқылы қызметті алу үшін:

  • порталға кіріп, "Азаматтарға" - "Көлік және коммуникациялар" - "Автомобиль көлігі" бөліміне өту;
  • "Жүргізуші куәлігін алу" қызметін таңдау;
  • дайын құжатты алу үшін ХҚКО-ны көрсету және фотосуретті жүктеу (фотоға қойылатын талаптармен танысу);
  • қолтаңба үлгісін жүктеу және байланыс телефонын енгізу;
  • мемлекеттік баж салығын төлеу (1,25 АЕК). Қайта өтінім берген жағдайда "Бұрын төленген" функциясын пайдалануға болады;
  • өтінімді қол қоюдың қолжетімді тәсілдерінің бірімен растау.
  • eGov Mobile қосымшасы арқылы қызметті алу үшін:
  • қосымшаға кіріп, "eGov Мемлекеттік қызметтер" - "Жүргізу және көлік" бөліміне өту;
  • "Жүргізуші куәлігін беру" қызметін таңдау;
  • фотоға қойылатын талаптармен танысып, файлды жүктеу;
  • қолтаңба үлгісін жүктеу немесе жазып, "Сақтау" батырмасын басу;
  • дайын құжатты алу үшін ХҚКО бөлімін таңдап, "Жалғастыру" батырмасын басу;
  • мемлекеттік баж салығын төлеу (1,25 АЕК). Қайта өтінім берген жағдайда "Бұрын төленген" функциясын пайдалануға болады;
  • өтінімді қолжетімді тәсілдердің бірімен қол қою.

Қызмет нәтижесі eGov.kz порталындағы Жеке кабинеттегі "Хабарламалар" бөлімінде және eGov Mobile қосымшасындағы "Хабарламалар" - "Жеке кабинет тарихы" бөлімінде көрсетіледі. Дайын құжатты рәсімдеу кезінде таңдалған ХҚКО-дан, жеке куәлікті ұсыну арқылы, алуға болады.

"Жақын арада жүргізуші куәлігін ауыстыру қызметін толықтай онлайн форматқа кезең-кезеңімен көшіру жоспарлануда. Ағымдағы жылдың сәуір айынан бастап өтінімдерді электронды түрде беру тәсіліне басымдық беріледі, бұл ХҚКО-ға барудан бас тартып, ондағы кезектерді азайтуға мүмкіндік береді. Қызметтің онлайн форматта бұрыннан қолжетімді әрі сұранысқа ие екенін ескерсек, бұл қадам процесті цифрландырудың қисынды жалғасы болмақ", - деді Цифрлық даму және жасанды интеллект вице-министрі Ростислав Коняшкин.

Фотосуретті жүктеу кезінде белгіленген талаптарды сақтау маңызды. Сурет форматы сапа параметрлеріне сәйкес болуы тиіс. Толық талаптар тізімімен eGov.kz порталындағы қызмет паспортынан танысуға болады.

Сонымен қатар бұрын берілген жеке куәліктегі немесе төлқұжаттағы фотосуретті пайдалану мүмкіндігі бар. Бұл жағдайда сурет алынатын құжат үш жылдан аспайтын мерзімде берілген болуы тиіс. Егер мерзім үш жылдан асса, жүйе өзекті фотосуретті қолмен жүктеуді ұсынады.

Өтінім беру барысында кейбір жағдайларда пайдаланушы құжатының деректері мемлекеттік ақпараттық жүйелерде цифрландырылмаған болуы мүмкін. Мұндай жағдайда тиісті хабарлама көрсетіледі және деректерді жаңарту үшін ХҚКО-ға жеке жүгіну қажет болуы ықтимал.

Сондай-ақ жүйе берешектердің бар-жоғын автоматты түрде тексереді. Егер жүргізушінің 30 күннен астам уақыт бұрын салынған, төленбеген айыппұлы болса, ол толық өтелгенге дейін куәлікті ауыстыру мүмкін болмайды.

Айта кету керек, жүргізуші куәлігін онлайн беру қызметі іске қосылған сәттен бастап оны 60 000-нан астам рет пайдаланған.

Бұған дейін ұялы байланыс құрылғылары арқылы келетін қауіпке байланысты ел азаматтарына ескерту жасалғаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстандықтар жүргізуші куәлігін Халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ ауыстыра алады
12:54, 13 наурыз 2025
Қазақстандықтар жүргізуші куәлігін Халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ ауыстыра алады
Жалпы декларация: eGov Mobile арқылы 270.00 нысанын қалай толтыруға болады
14:10, 17 шілде 2025
Жалпы декларация: eGov Mobile арқылы 270.00 нысанын қалай толтыруға болады
Автокөлікке мемлекеттік нөмірін eGov.kz арқылы қалай растауға болады
21:03, 15 қаңтар 2026
Автокөлікке мемлекеттік нөмірін eGov.kz арқылы қалай растауға болады
