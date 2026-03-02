#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Оқиғалар

Қазақстанның 4 мыңнан астам азаматы БАӘ мен Қатарда: оларға қалай көмек көрсетілуде

Флаги Объединённых Арабских Эмиратов и Казахстана, флаги ОАЭ и РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 13:07 Фото: primeminister.kz
2026 жылғы 2 наурызда "Туристік Қамқор" қорының төрайымы Инна Рей БАӘ мен Қатардағы қазақстандық туристердің жағдайы туралы брифингте айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның мәліметінше, қазіргі уақытта БАӘ-де 3 мыңнан астам қазақстандық турист бар. Ал Қатарда олардың саны 1 мыңнан асады. Сонымен қатар, қазақстандық туристер Мекке мен Мединада да орналасқан.

"Парсы шығанағы аймағы демалысқа өте тартымды. Көптеген адамдар балаларымен бірге уақыт өткізуді жоспарлаған. Дегенмен, туындаған жағдайды ешкім кұтпеді. Тараптар арасындағы шиеленіс күшейіп, оқ атыстар көбейді. Әуе кеңістігі барлық мемлекеттерге жабылды. Барлық елдер біз үшін маңызды, бірақ ең бастысы – БАӘ, өйткені туристердің басым бөлігі сол жерде. Сонымен қатар, Қатар да маңызды", – деп түсіндірді Инна Рей.

Оның айтуынша, қор құрамындағы туроператорлар қазір өз туристерін өз қаражатына орналастырып отыр. Бұл тек жатын орынды ғана емес, тамақтануды да қамтиды.

"Оларға қонақүйлерде тұру қамтамасыз етілді, жағдайы тұрақты, олар толық бақылауда. Туристеріміз толық жүйенің кепілдігімен және туроператорлардың қолдауымен орналасқан. Мекке мен Мединада шамамен 200 адам бар", – деді төрайым.

Инна Рей сонымен қатар репатриациялық рейстер туралы әлі айтуға ерте екенін атап өтті. Қазіргі таңда қазақстандық әуе компаниялары дайын болса да, әуе кеңістігі жабық болғандықтан ұшу қауіпті.

"Біздің әуе компаниялары міндеттерін орындауға дайын, бірақ ұшу өте қауіпті. Қазіргі уақытта туристерден шағым немесе наразылық түскен жоқ", – деп қорытындылады ол.

Еске сала кетейік, 2026 жылғы 28 ақпанда Иранда жарылыстар болды. Израиль қорғаныс министрі Исраэль Кац соққылар Израильге қауіптерді жоюға бағытталғанын хабарлады.

Кейін АҚШ президенті Дональд Трамп американдық әскери күштердің режимді құлатуға бағытталған ірі операция бастағанын мәлімдеді.

Осы оқиғаларға байланысты Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы Ғизат Нурдәулетовке Иран айналасындағы жағдай мен елімізге қауіп төнуі мүмкін сценарийлерді ескере отырып, шұғыл шаралар жоспарын әзірлеуді тапсырды. Сонымен қатар, мемлекет басшысы Қауіпсіздік Кеңесіне Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты қауіпсіздік шараларын күшейтуді бұйырды.

Қазақстанның авиациялық әкімшілігі қазақстандық авиакомпанияларға Таяу Шығыс аймағына ұшуына шектеу енгізді. Ұлттық тасымалдаушы Air Astana барлық рейстердің тоқтатылғанын ресми түрде растады. Алдын ала шектеу 2026 жылғы 3 наурызға дейін күшінде болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана әкімі LRT жобасының жүзеге асу барысын таныстырды
13:58, Бүгін
Астана әкімі LRT жобасының жүзеге асу барысын таныстырды
Сарапшы Қазақстандағы туризмді дамыту перспективалары туралы: "Бизнес бар жерде, серпінді жобалар бар"
14:01, 03 қыркүйек 2024
Сарапшы Қазақстандағы туризмді дамыту перспективалары туралы: "Бизнес бар жерде, серпінді жобалар бар"
Қазақстандағы оқу орындарында қызылшаға байланысты карантин қалай енгізіледі
15:41, 20 ақпан 2026
Қазақстандағы оқу орындарында қызылшаға байланысты карантин қалай енгізіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
15:22, Бүгін
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
14:44, Бүгін
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
14:18, Бүгін
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
"Кызылжар" обновил логотип клуба
13:47, Бүгін
"Кызылжар" обновил логотип клуба
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: