Оқиғалар

Сенат Жоғарғы соттың үш судьясын қызметінен босатты

Верховный Суд РК, суд, судебная система , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 10:30 Фото: senate.parlam.kz
2026 жылғы 5 наурызда өткен пленарлық отырыста Сенат депутаттары Мемлекет басшысының Жоғарғы сот судьялары Асқаржан Кенжегарин, Ғазиза Мұсабекова және Бейбіт Шармұхаметовты қызметінен босату туралы ұсынысын қолдады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Жоғары сот кеңесінің төрағасы Дмитрий Малахов Президенттің Асқаржан Кенжегарин мен Газиза Мұсабекованы қызметінен босату туралы ұсынысы олардың отставкаға кетуіне байланысты енгізілгенін айтты. Екі судьяның да сот саласындағы еңбек өтілі 30 жылдан асады.

Оның айтуынша, Асқаржан Кенжегарин бұған дейін Астана қаласы сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасын 8 жылдан астам басқарған, ал кейін Жоғарғы сот судьясы қызметін атқарған.

Ал Газиза Мұсабекова Жамбыл облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасын басқарған, әрі 10 жылдан астам уақыт Жоғарғы сот судьясы болып жұмыс істеген.

Сондай-ақ Жоғарғы сот судьясы Бейбіт Шармұхаметов зейнет жасына толуына байланысты қызметінен босатылды. Ол шамамен 26 жыл судья болып жұмыс істеген, оның 19 жылдан астамы Жоғарғы сотта өткен.

Дмитрий Малаховтың айтуынша, аталған судьялардың барлығы мінсіз беделге ие және судьялар қауымдастығында үлкен құрметке ие.

Сенаторлар Мемлекет басшысының ұсынысын қолдап, аталған судьяларды қызметінен босату туралы шешімді мақұлдады.

Айта кетейік, бұған дейін 2025 жылғы 16 қазанда да Сенат Жоғарғы соттың үш судьясын құрметті отставкаға шығуына байланысты қызметінен босатқан болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда қай өнімдер өндірісі артты
11:46, Бүгін
Қазақстанда қай өнімдер өндірісі артты
Сенат Жоғарғы соттың екі судьясын қызметінен босатты
11:22, 26 маусым 2025
Сенат Жоғарғы соттың екі судьясын қызметінен босатты
Сенат Жоғарғы Есеп сотының мүшесін қызметінен босатты
10:39, 19 желтоқсан 2024
Сенат Жоғарғы Есеп сотының мүшесін қызметінен босатты
