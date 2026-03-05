#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
499.83
581.5
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
499.83
581.5
6.42
Оқиғалар

ШҚО-да туберкулездің алдын алу екпесінен бас тартатындар көбейген

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 14:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Шығыс Қазақстан облысында жаңа туған сәбиіне туберкулезге қарсы вакцина салдырудан бас тартатын ата-аналар көбейіп барады.

Өңірде тек былтыр 171 нәрестеге екпе егілмеген. Соның ішінде 68 балаға медициналық тұрғыда кері әсері себеп болған.

Ал 78 сәбидің ата-анасы вакцинадан саналы түрде өз ерікмен бас тартқан. Тағы 25 балаға өзге себепке байланысты вакцина салынбаған, деп жазады qazaqstan.tv.

Дегенмен өңірде жалпы жаңа туған шақалақтардың 97 пайызы туберкулезге қарсы егіледі. Былтыр облыста 7 362 сәби дүниеге келсе олардың 97 пайызына БЦЖ екпесі салынған.

Жалпы, 2025 жылы БЦЖ екпесінен 78 ата-ана бас тартқан. Олардың айтуы бойынша – вакцинаға сенімсіздік себебінен. Бала өссін, перзентханада жасатпаймын, салмақ қоссын, сәл өссін артынан аламыз деген де ата-аналар бар. Негізі медицина қызметкерлері тарапынан ата-аналармен жұмыс тығыз жүргізіледі. Сәуле Сламғазина, облыстық Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қостанай облысында туберкулезге қарсы екпе салуға қарсы ата-аналар көбейді
15:39, 12 қазан 2023
Қостанай облысында туберкулезге қарсы екпе салуға қарсы ата-аналар көбейді
Өскеменде жасөспірімдер арасында қылмыс көбейді
09:15, 03 қазан 2025
Өскеменде жасөспірімдер арасында қылмыс көбейді
ШҚО-ға жұмыс сапарымен барған Бектенов төтенше жағдайдың алдын алу шараларын күшейтуді тапсырды
18:31, 05 сәуір 2024
ШҚО-ға жұмыс сапарымен барған Бектенов төтенше жағдайдың алдын алу шараларын күшейтуді тапсырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Назван боец лучше Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева
17:30, Бүгін
Назван боец лучше Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева
Медведев раскрыл подробности перелёта из Дубаи в США
17:10, Бүгін
Медведев раскрыл подробности перелёта из Дубаи в США
Президент "Ордабасы" не стал исключать приглашения "звёздных игроков"
16:51, Бүгін
Президент "Ордабасы" не стал исключать приглашения "звёздных игроков"
UFC в Саудовской Аравии под угрозой срыва: есть ли у Казахстана шанс забрать себе это шоу
16:35, Бүгін
UFC в Саудовской Аравии под угрозой срыва: есть ли у Казахстана шанс забрать себе это шоу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: