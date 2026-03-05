ШҚО-да туберкулездің алдын алу екпесінен бас тартатындар көбейген
Шығыс Қазақстан облысында жаңа туған сәбиіне туберкулезге қарсы вакцина салдырудан бас тартатын ата-аналар көбейіп барады.
Өңірде тек былтыр 171 нәрестеге екпе егілмеген. Соның ішінде 68 балаға медициналық тұрғыда кері әсері себеп болған.
Ал 78 сәбидің ата-анасы вакцинадан саналы түрде өз ерікмен бас тартқан. Тағы 25 балаға өзге себепке байланысты вакцина салынбаған, деп жазады qazaqstan.tv.
Дегенмен өңірде жалпы жаңа туған шақалақтардың 97 пайызы туберкулезге қарсы егіледі. Былтыр облыста 7 362 сәби дүниеге келсе олардың 97 пайызына БЦЖ екпесі салынған.
Жалпы, 2025 жылы БЦЖ екпесінен 78 ата-ана бас тартқан. Олардың айтуы бойынша – вакцинаға сенімсіздік себебінен. Бала өссін, перзентханада жасатпаймын, салмақ қоссын, сәл өссін артынан аламыз деген де ата-аналар бар. Негізі медицина қызметкерлері тарапынан ата-аналармен жұмыс тығыз жүргізіледі. Сәуле Сламғазина, облыстық Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары
