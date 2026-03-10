#Референдум-2026
Оқиғалар

Алматыда "жүйрік гелик" жол апатын тудырды

Алматыда &quot;жүйрік гелик&quot; жол апатын тудырды , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 10:02 Сурет: Zakon.kz
10 наурызға қараған түні Алматы қаласында жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, Mercedes-Benz G-Class ("Гелендваген") көлігі Әл‑Фараби даңғылы бойымен шығыс бағытта келе жатқан. Бұрылыс кезінде жүргізуші көлікті басқара алмай, қарсы бағыттағы жолаққа шығып кеткен.

Сурет: Zakon.kz

Одан кейін көлік бордюрден асып өтіп, жолдың ортасындағы бөлгіш аллеяға шығып кеткен. Жоғары жылдамдықпен келе жатқан көлік бұтақтарды басып өтіп, шамамен 50 метрге жуық жерді жүріп өткен.

Сурет: Zakon.kz

Кейін көлік қайтадан қарсы жолаққа шығып кетеді. Қозғалыс кезінде автомобильдің алдыңғы дөңгелектерінің бірі жұлынып кеткен. Абырой болғанда, сол сәтте жолда басқа көліктер болмаған.

Сурет: Zakon.kz

Жол апатының салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Оқиға орнына келген дәрігерлер қатысушыларды тексергенімен, ешқайсысына медициналық көмек қажет болмаған.

Оқиға орнында жол полициясының қызметкерлері жұмыс істеп, апаттың мән-жайын анықтап, қажетті құжаттарды рәсімдеуде.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
