Алматыда "жүйрік гелик" жол апатын тудырды
Алдын ала мәлімет бойынша, Mercedes-Benz G-Class ("Гелендваген") көлігі Әл‑Фараби даңғылы бойымен шығыс бағытта келе жатқан. Бұрылыс кезінде жүргізуші көлікті басқара алмай, қарсы бағыттағы жолаққа шығып кеткен.
Сурет: Zakon.kz
Одан кейін көлік бордюрден асып өтіп, жолдың ортасындағы бөлгіш аллеяға шығып кеткен. Жоғары жылдамдықпен келе жатқан көлік бұтақтарды басып өтіп, шамамен 50 метрге жуық жерді жүріп өткен.
Сурет: Zakon.kz
Кейін көлік қайтадан қарсы жолаққа шығып кетеді. Қозғалыс кезінде автомобильдің алдыңғы дөңгелектерінің бірі жұлынып кеткен. Абырой болғанда, сол сәтте жолда басқа көліктер болмаған.
Сурет: Zakon.kz
Жол апатының салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Оқиға орнына келген дәрігерлер қатысушыларды тексергенімен, ешқайсысына медициналық көмек қажет болмаған.
Оқиға орнында жол полициясының қызметкерлері жұмыс істеп, апаттың мән-жайын анықтап, қажетті құжаттарды рәсімдеуде.