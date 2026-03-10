#Референдум-2026
Қоғам

Шымкентте қоғамдық көлікте жол жүру тегін болады

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, автобусы Алматы, общественный транспорт Алматы , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 10:47 Фото: Zakon.kz
Шымкентте референдум күні қоғамдық көлікте жүру тегін болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бәріне белгілі болғандай, 15 наурыз күні елімізде жаңа Конституцияны қабылдау бойынша республикалық референдум өтеді. Бұл күні еліміздің үшінші мегаполисіндегі барлық бағыттағы қоғамдық көлікте жол жүру тегін болады. Аталмыш ақпаратты қала әкімдігінің баспасөз қызметі растады.

"Мұндай шешім қала тұрғындарының сайлау учаскелеріне жетуіне мүмкіндік береді",- делінген таратылған мәліметте.

Бұған дейін Қазақстанның мәдениет және өнер саласының белді қайраткерлері еліміздің жаңа Конституциясына арналған "Халықтық Ата Заңы" атты ортақ әнді бірге шырқағанын жазғанбыз.

