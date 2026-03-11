#Референдум-2026
Оқиғалар

Шымбұлақта ресейлік сноубордшы жолдан шығып, жыраға құлап кетті – құтқару сәті видеоға түсті

Шымбұлақта ресейлік сноубордшы трассадан шығып, жыраға құлап кетті – құтқару сәті видеоға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 13:15 Сурет: unsplash
Алматы қаласының Медеу ауданында орналасқан "Шымбұлақ" тау шаңғысы курортының аумағында түн ортасында құтқару операциясы жүргізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 11 наурызда мәлімдегендей, шамамен түнгі сағат 01:00-де Ресейдің 25 жастағы азаматы жыраға құлап кеткен.

Оқиға орнына құтқару қызметі мен "Шымбұлақ" тау шаңғысы курортының мамандары жедел түрде жетті.

"Оқиға орнына келген құтқарушылар жыраға түсіп, альпинистік құрал-жабдықтар мен арқанның көмегімен зардап шеккен азаматты жоғарыға шығарды. Тексеру барысында ер адамға медициналық көмек қажет емес екені анықталды", – деп хабарлады ведомство.

Туристің айтуынша, ол Шымбұлаққа сноуборд тебу үшін келген, алайда трассадан шығып кетіп, жыраға құлап кеткен. Ол өзіне көмек көрсеткен құтқарушылар мен медицина қызметкерлеріне алғыс білдірді.

Құтқарушылар Алматы тауларында әлі де қар жатқанын еске салып, тұрғындар мен туристерді тау беткейлерінде қозғалған кезде қауіпсіздік ережелерін сақтауға және барынша сақ болуға шақырды.

Айта кетейік, ақпан айының соңында Алматыдағы Сайран көлінде итті құтқару операциясы жүргізілген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
