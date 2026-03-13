Таразда полицейлер гауһар тасты әшекейлер ұрлығын жедел ашты
Жәбірленушінің айтуынша, оның пәтерінен 11 алтын әшекей бұйымы, оның ішінде гауһар тастары бар қымбат бағалы зергерлік заттар қолды болған.
Аталған дерек бойынша полиция қызметкерлері жедел-іздестіру және тергеу шараларын жүргізіп, пәтер ұрлығын жасады деген күдіктінің жеке басын ізін суытпай анықтады. Күдіктінің Алматы қаласында жасырынып жүргені белгілі болған.
Тәртіп сақшыларының жедел әрі үйлесімді әрекеттерінің нәтижесінде күдікті ұсталып, ұрланған зергерлік бұйымдардың барлығы табылып, заңды иесіне қайтарылды.
"Полиция қызметкерлерінің қаншалықты жылдам әрі кәсіби жұмыс істегеніне таңғалдым. Күдікті басқа қалада жүргеніне қарамастан, олар оны жедел анықтап, барлық әшекейлерімді қайтарып берді. Атқарған еңбектері үшін шын жүректен алғысымды білдіремін, — деді Тараз қаласының тұрғыны.
Алғыс хатында ол тергеуші Жақсылық Нұркеннің, жедел уәкіл Асхат Иманәлиевтің және Тараз қаласы полиция басқармасы Әулие-Ата аудандық полиция бөлімінің криминалдық полиция бөлімінің бастығы Асылбек Әбдірайымовтың кәсібилігін ерекше атап өтті.