Оқиғалар

Алматыда оқушы қыздың қаза болуына байланысты қылмыстық іс қозғалды

Фото: Zakon.kz
Алматы қаласында жеке мектептердің бірінде оқитын 7-сынып оқушысының қайтыс болу фактісі бойынша қылмыстық іс тіркелді. Полиция оқиғаны "Өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу" бабы бойынша тергеп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Astana TV телеарнасының 2026 жылғы 17 наурыздағы мәліметінше, алдын ала болжам бойынша, қайғылы жағдайға оқудағы үлгерім мәселелері мен мектеп бағаларына байланысты қысым себеп болуы мүмкін.

Оқу орнының әкімшілігі жағдайға қатысты пікір білдіріп, оқиға мектеп аумағынан тыс жерде болғанын нақтылады.

"Аталған дерек бойынша Бостандық ауданы Полиция басқармасы қылмыстық іс қозғады. Оқиғаның себептері мен мән-жайлары анықталуда", – деп мәлімдеді Алматы қалалық Полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек.

Бұған дейін Оралда 16 жастағы қызды зорлады деп айыпталған экс-шенеуніктің көз жұмғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
