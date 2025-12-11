#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда пойызда 52 адам уланды: қылмыстық іс қозғалды

Алматыда пойызда 52 адам уланды: қылмыстық іс қозғалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 17:24 Сурет: Zakon.kz
Алматы-2 теміржол вокзалында болған жаппай улану фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Zakon.kz Көліктегі полиция департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Алматы-1 станциясындағы желілік полиция басқармасы ҚР Қылмыстық кодексінің 156-бабы ("Еңбекті қорғау қағидаларын бұзу") бойынша қылмыстық іс тіркеген.

"Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр, оның қорытындысы бойынша заңға сәйкес процессуалдық шешім қабылданады. Өзге ақпарат Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жария етуге жатпайды".Көліктегі полиция департаментінің баспасөз қызметі

Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы пойызда 52 адам уланғанын хабарлаған едік, оның 10-ы - бала, 2 бүлдіршін реанимацияда жатыр.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодарда мейрамханада қонақтардың жаппай астан улану фактісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды
18:47, 27 маусым 2025
Павлодарда мейрамханада қонақтардың жаппай астан улану фактісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды
Жаңаөзендегі жарылыс фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды
13:27, 17 сәуір 2023
Жаңаөзендегі жарылыс фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды
Боксшы Бейбіт Шүменовтің қатысуымен болған төбелестен кейін қылмыстық іс қозғалды
14:33, 13 шілде 2023
Боксшы Бейбіт Шүменовтің қатысуымен болған төбелестен кейін қылмыстық іс қозғалды
