Қарызға белшесінен батқан қазақстандық бүйрегін сатпақ болды
Көкшетауда бүйрегін заңсыз сатуға тырысқаны үшін Алматы облысының тұрғыны сотталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Істің мән-жайын 2026 жылғы 19 наурызда Ақмола облыстық соты түсіндіріп берді.
"2026 жылдың қаңтарында Алматы облысының 34 жастағы тұрғыны Ж. әлеуметтік желіде өзінің бүйрегін сату туралы хабарландыру жариялаған. Хабарландыру жарияланғаннан кейін Ж.-ға Көкшетау қаласының тұрғынынан ұсыныс түскен, ол заңсыз мәмілені әшкерелеу мақсатында полицияға ерікті түрде жәрдемдесті. 2026 жылдың ақпанында Ж. медициналық тексеруден өту және мәміле жасау үшін Көкшетау қаласына келген, алайда жалған сатып алушыдан ақшаның бір бөлігін алу кезінде полиция қызметкерлерімен ұсталынды",- делінген ақпаратта.
Сотта Ж. өз кінәсін мойындап, бүйрегін сату туралы хабарландыруды материалдық қиындықтарға және алимент бойынша берешегінің болуына байланысты жариялағанын түсіндірді.
"Жаза тағайындауда сот Ж.-ның жасаған ісіне шын жүректен өкінуін, алименттік міндеттемелер бойынша берешегінің болуына байланысты ауыр материалдық жағдайын, сондай-ақ жасалған қылмыстың зиянды салдарының болмауын жеңілдететін мән-жайлар деп ескерді". Ақмола облыстық соты
Сот үкімімен Ж.-ға 2 жыл шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, пробациялық бақылау белгіленді.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript