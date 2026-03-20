Павлодарда науқастардың шақыруына барған фельдшер оларды алдап, ақша жымқырып келген
Железин аудандық сотының мәліметіне сүйенсек, фельдшерге қатысты ұрлық, яғни бөтеннің мүлкін жасырын жымқыру, ақпараттық жүйеге заңсыз қол жеткізу арқылы бірнеше рет жасау, сонымен қатар қызмет бабын пайдалана отырып алаяқтық жасауға оқталу фактісі бойынша қылмыстық іс қаралды.
"Сотталушы 2025 жылдың желтоқсан айында фельдшер болып жұмыс істеп, өзінің қызмет бабын және пациенттердің сенімін пайдалана отырып, олардың ұялы телефондары мен банк қосымшаларына бірнеше рет қол жеткізгені анықталды. Көмек көрсету сылтауымен ол құпия сөздерді біліп алып, заңсыз операциялар жасаған". Железин аудандық соты
Бір жағдайда ол пациенттің шотынан бөгде шотқа 50 000 теңге аударған. Басқа эпизодтарда пациенттердің атына несие рәсімдеуге әрекет жасаған, сондай-ақ банк карталарының деректерін үшінші тұлғаларға беру арқылы ақшалай қаражатты жымқырған. Жалпы келтірілген залал сомасы 300 000 теңгеден астам.
Сот талқылау барысында сотталушы өз кінәсін толық мойындап, өкінгенін білдіріп, келтірілген залалды толық өтеді. Сот жеңілдететін мән-жайлар ретінде – кінәсін мойындауын, өкінуін, жас балаларының болуын, залалды өтеуін ескере отырып, фельдшерді барлық баптар бойынша кінәлі деп танып, оған пробациялық бақылау белгілеумен 3 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады.
Үкім заңды күшіне енді.