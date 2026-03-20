#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.32
553.37
5.63
Оқиғалар

Павлодарда науқастардың шақыруына барған фельдшер оларды алдап, ақша жымқырып келген

20.03.2026 09:23 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Павлодар облысында науқастардың сеніміне кіріп, ақша жымқырған фельдшер сотталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Железин аудандық сотының мәліметіне сүйенсек, фельдшерге қатысты ұрлық, яғни бөтеннің мүлкін жасырын жымқыру, ақпараттық жүйеге заңсыз қол жеткізу арқылы бірнеше рет жасау, сонымен қатар қызмет бабын пайдалана отырып алаяқтық жасауға оқталу фактісі бойынша қылмыстық іс қаралды.

"Сотталушы 2025 жылдың желтоқсан айында фельдшер болып жұмыс істеп, өзінің қызмет бабын және пациенттердің сенімін пайдалана отырып, олардың ұялы телефондары мен банк қосымшаларына бірнеше рет қол жеткізгені анықталды. Көмек көрсету сылтауымен ол құпия сөздерді біліп алып, заңсыз операциялар жасаған". Железин аудандық соты

Бір жағдайда ол пациенттің шотынан бөгде шотқа 50 000 теңге аударған. Басқа эпизодтарда пациенттердің атына несие рәсімдеуге әрекет жасаған, сондай-ақ банк карталарының деректерін үшінші тұлғаларға беру арқылы ақшалай қаражатты жымқырған. Жалпы келтірілген залал сомасы 300 000 теңгеден астам.

Сот талқылау барысында сотталушы өз кінәсін толық мойындап, өкінгенін білдіріп, келтірілген залалды толық өтеді. Сот жеңілдететін мән-жайлар ретінде – кінәсін мойындауын, өкінуін, жас балаларының болуын, залалды өтеуін ескере отырып, фельдшерді барлық баптар бойынша кінәлі деп танып, оған пробациялық бақылау белгілеумен 3 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады.

Үкім заңды күшіне енді.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Павлодарда 4 км жаяу жүріп, қарлы боранда көліктер тізбегін алып шыққан "қаһарман әйел" марапатталды
Павлодарда 4 км жаяу жүріп, қарлы боранда көліктер тізбегін алып шыққан "қаһарман әйел" марапатталды
Зейнеткерлердің 9 млн теңгесін алдап алған ақмолалық ұсталды
16:32, 23 мамыр 2024
Зейнеткерлердің 9 млн теңгесін алдап алған ақмолалық ұсталды
Павлодар облысында мешіттен ақша ұрлаған тұрғын сотталды
23:23, 11 қыркүйек 2023
Павлодар облысында мешіттен ақша ұрлаған тұрғын сотталды
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
16:16, Бүгін
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
16:15, Бүгін
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
Аким посетил строительный объект стадиона "Шахтёр" в Караганде
16:08, Бүгін
Аким посетил строительный объект стадиона "Шахтёр" в Караганде
Чемпионат мира по фристайлу: Казахстан добился грандиозного успеха в лыжной акробатике
16:07, Бүгін
Чемпионат мира по фристайлу: Казахстан добился грандиозного успеха в лыжной акробатике
