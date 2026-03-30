Оқиғалар

Ресейдегі қазақстандықтар қатысқан төбелестің жаңа мән-жайлары белгілі болды

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 10:04 Фото: pexels
Бүгін, 2026 жылғы 30 наурызда Қазақстан Республикасының Санкт-Петербург қаласындағы Бас консулдығы Усть-Лугадағы вахталық кенттегі жағдайға қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дипломатиялық өкілдіктің Telegram-арнасында жарияланған мәліметке сәйкес:

2026 жылғы 28 наурызда Қазақстан Республикасының Санкт-Петербург қаласындағы Бас консулдығының қызметкерлері Усть-Лугадағы вахталық кентте жұмыс істейтін ҚР азаматтарымен, оның ішінде тұрмыстық жанжал нәтижесінде ұсталған азаматтармен кездесу өткізді. Аталған кентте шамамен 15 мың адам тұрады, олардың барлығы Ресейдің ірі экспорттық порттарының бірін салуға қатысатын түрлі мердігер ұйымдардың вахталық қызметкерлері.

Мәлім болғандай, бастапқыда тәртіпсіздіктерге бірнеше жүз адам қатысқан.

"Оқиғадан кейін әртүрлі елдердің 30-дан астам азаматы ұсталды. Алғашқы тергеу әрекеттері жүргізілгеннен кейін ұсталғандардың басым бөлігі босатылды. Бірқатар тұлғаларға, оның ішінде Қазақстан азаматтарына қатысты 10 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы сот шешімдері қабылданды. Тағы үш ҚР азаматына қатысты тергеу жүргізілуде. Қазақстан азаматтары арасында зардап шеккен немесе медициналық көмекке мұқтаж тұлғалар жоқ. Барлық ҚР азаматтарына қажетті консулдық-құқықтық көмек көрсетілуде." Қазақстан Республикасының Санкт-Петербург қаласындағы Бас консулдығы

Сондай-ақ вахталық кенттің өзінде компания қызметкерлері (қазақстандық жұмысшылар мен учаске бригадирлері), Ресей Федерациясының құқық қорғау органдары, жұмыс беруші компания мен күзет агенттігі өкілдерінің қатысуымен кездесу өтті.

Кездесу барысында орын алған жағдай сындарлы түрде талқыланып, алдағы уақытта осындай оқиғалардың алдын алу шаралары қарастырылды. Қазақстан Республикасының Санкт-Петербург қаласындағы Бас консулдығы

Қазіргі уақытта вахталық кенттегі жағдай тұрақты.

Оқиғаға қатысқан екі тарапқа қатысты тергеу іс-шаралары жалғасуда, оның қорытындылары бойынша жанжалға қатысушылардың әрекеттеріне құқықтық баға берілетін болады. Қазақстан Республикасының Санкт-Петербург қаласындағы Бас консулдығы

2026 жылғы 26 наурызда Ресейдің Усть-Луга кентінде "Велестрой" компаниясының нысанында қазақстандықтар жаппай төбелеске қатысқан. Келесі күні Қазақстан Сыртқы істер министрлігінде оқиғаға қатысты кейбір мәліметтер жария етілді.

Кейінірек ҚР СІМ-нің ресми өкілі Ерлан Жетібаев болған жағдайдың мән-жайын жан-жақты және объективті анықтау мақсатында Ресейдің құқық қорғау органдары тиісті процессуалдық әрекеттер жүргізгенін, оның ішінде жанжалға қатысушылардың ұсталғанын хабарлады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Салық есептілігін тапсыру мерзімі 31 наурызда аяқталады
Оңтүстік Кореяда қазақстандық әйел автобус жүргізушісіне тап берді: ҚР СІМ мән-жайды түсіндірді
Алматы метрополитенінде уақытша қоршаулар неге орнатылғаны белгілі болды
Сборная Казахстана разгромила команду Узбекистана в решающем матче отбора на Кубок Азии
