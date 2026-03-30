Оқиғалар

Ақмола облысында өзен тасып, көпірді су басып қалды

Су тасқыны, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Шағалалы, өзен, тасу, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 19:24 Сурет: pixabay
Ақмола облысы Зеренді ауданындағы Шағалалы өзенінде судың көп келуіне байланысты понтон көпір арқылы су асып-тасыды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің 2026 жылы 30 наурыздағы хабарламасына сәйкес, көпір ауылдың негізгі бөлігін 28 тұрғын үй орналасқан көшелердің бірімен байланыстырады.

"Балама жол болғанына қарамастан, жергілікті тұрғындар мен жергілікті атқарушы органдардың өтініші бойынша оқиға орнында өткел ұйымдастырылды. Құтқарушылар қайықпен 16 адамды тасымалдап, тұрғындардың үйлеріне жетуіне және азық-түлік алуына мүмкіндік жасады. Жергілікті атқарушы органдар арнайы техниканың көмегімен мұз кептелісін жойып, көпірдің бұзылуына жол бермеді". ҚР ТЖМ-ның баспасөз қызметі

Қазіргі уақытта көпір қалыпты жағдайда, су деңгейі төмендеуде. Оқиға орнында жергілікті атқарушы органдар, ДЧС қызметкерлері мен полиция кезекшілікті жалғастыруда.

