Ақмола облысында өзен тасып, көпірді су басып қалды
Ақмола облысы Зеренді ауданындағы Шағалалы өзенінде судың көп келуіне байланысты понтон көпір арқылы су асып-тасыды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің 2026 жылы 30 наурыздағы хабарламасына сәйкес, көпір ауылдың негізгі бөлігін 28 тұрғын үй орналасқан көшелердің бірімен байланыстырады.
"Балама жол болғанына қарамастан, жергілікті тұрғындар мен жергілікті атқарушы органдардың өтініші бойынша оқиға орнында өткел ұйымдастырылды. Құтқарушылар қайықпен 16 адамды тасымалдап, тұрғындардың үйлеріне жетуіне және азық-түлік алуына мүмкіндік жасады. Жергілікті атқарушы органдар арнайы техниканың көмегімен мұз кептелісін жойып, көпірдің бұзылуына жол бермеді". ҚР ТЖМ-ның баспасөз қызметі
Қазіргі уақытта көпір қалыпты жағдайда, су деңгейі төмендеуде. Оқиға орнында жергілікті атқарушы органдар, ДЧС қызметкерлері мен полиция кезекшілікті жалғастыруда.
