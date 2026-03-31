Оқиғалар

Полиция алматылық қарттарды интернет-алаяқтардан қорғады

Фото: Zakon.kz
Алматы қаласында полиция қызметкерлері интернет-алаяқтыққа қарсы іс-қимыл және азаматтарды, әсіресе жиі алаяқтардың нысанасына айналатын егде жастағы адамдарды қорғау бағытындағы жүйелі жұмысты жалғастырып келеді.

Алматы Профилактикалық және жедел іс-шаралар аясында қашықтан жасалатын алаяқтық әрекеттерінің жолы бастапқы кезеңінде-ақ кесілуде.

Дайындалған бейнематериалдар жинағында өз жинақтарынан айырылып қала жаздаған азаматтардың нақты оқиғалары көрініс тапқан. Алайда полицияның уақтылы араласуының арқасында мұндай жағдайлардың алдын алу мүмкін болды.

Қабылданған шаралар нәтижесінде алаяқтарға ақша аударудың 185 әрекетінің жолы кесілді. Сонымен қатар, қолма-қол қаражатты жеткізумен айналысқан "курьерлер" ұсталып, олардан ірі көлемдегі ақша тәркіленді.

Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде азаматтарға алаяқтардың олжасына айналуы мүмкін болған 700 млн теңгеден астам қаражат қайтарылды. Сонымен қатар профилактикалық жұмыс та белсенді түрде жүргізілуде.

Алаяқтық схемаларда пайдаланылған 17 мыңнан астам интернет-ресурс бұғатталып, бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы мыңдаған ақпараттық материалдар әзірленіп, таратылды.

Полиция азаматтарды, әсіресе егде жастағы адамдарды сақ болуға шақырады:

  • бейтаныс адамдардың қоңырауларына сенбеңіз;
  • жеке деректер мен банк реквизиттерін жария етпеңіз;
  • күмән туындаған жағдайда дереу полицияға жүгініңіз.
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полицейлер интернет-алаяқтыққа қарсы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр
13:31, 25 шілде 2025
Полицейлер интернет-алаяқтыққа қарсы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр
Шымкентте киберполицейлер ірі интернет-алаяқтық схемасын анықтады
12:15, 27 қаңтар 2026
Шымкентте киберполицейлер ірі интернет-алаяқтық схемасын анықтады
Полиция интернет-алаяқтардан сақ болуға шақырады
11:43, 17 шілде 2025
Полиция интернет-алаяқтардан сақ болуға шақырады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стало известно, сколько заработала Рыбакина в 2026 году
17:09, Бүгін
Стало известно, сколько заработала Рыбакина в 2026 году
Елена Рыбакина назвала любимый приём в теннисе
16:48, Бүгін
Елена Рыбакина назвала любимый приём в теннисе
Илия Топурия "раскрыл правду" о своих поражениях
16:37, Бүгін
Илия Топурия "раскрыл правду" о своих поражениях
Объявлен состав сборной Казахстана на матч с командой Коморских островов
16:14, Бүгін
Объявлен состав сборной Казахстана на матч с командой Коморских островов
