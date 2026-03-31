Полиция алматылық қарттарды интернет-алаяқтардан қорғады
Алматы Профилактикалық және жедел іс-шаралар аясында қашықтан жасалатын алаяқтық әрекеттерінің жолы бастапқы кезеңінде-ақ кесілуде.
Дайындалған бейнематериалдар жинағында өз жинақтарынан айырылып қала жаздаған азаматтардың нақты оқиғалары көрініс тапқан. Алайда полицияның уақтылы араласуының арқасында мұндай жағдайлардың алдын алу мүмкін болды.
Қабылданған шаралар нәтижесінде алаяқтарға ақша аударудың 185 әрекетінің жолы кесілді. Сонымен қатар, қолма-қол қаражатты жеткізумен айналысқан "курьерлер" ұсталып, олардан ірі көлемдегі ақша тәркіленді.
Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде азаматтарға алаяқтардың олжасына айналуы мүмкін болған 700 млн теңгеден астам қаражат қайтарылды. Сонымен қатар профилактикалық жұмыс та белсенді түрде жүргізілуде.
Алаяқтық схемаларда пайдаланылған 17 мыңнан астам интернет-ресурс бұғатталып, бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы мыңдаған ақпараттық материалдар әзірленіп, таратылды.
Полиция азаматтарды, әсіресе егде жастағы адамдарды сақ болуға шақырады:
- бейтаныс адамдардың қоңырауларына сенбеңіз;
- жеке деректер мен банк реквизиттерін жария етпеңіз;
- күмән туындаған жағдайда дереу полицияға жүгініңіз.