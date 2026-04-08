Жамбыл облысында полиция ерекше акция ұйымдастырды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.04.2026 10:01 Фото: unsplash
Полиция қызметкерлерімен қаланың орталық көшелеріне жол-көлік оқиғаларынан қираған автокөліктер мен мопедтер қойылды.

Мыжылған темір мен сынған әйнектер жол қозғалысы ережелерін елемеудің салдарын сөзсіз-ақ айқын көрсетті. Акцияның басты мақсаты — азаматтардың назарын жол қауіпсіздігіне аудару және жылдамдықты асыру, салғырттық немесе қарапайым жол ережелерін сақтамау қандай жағдайларға әкелетінін көрнекі түрде көрсету.

Іс-шараға жас жол инспекторларының қатысуы ерекше әсер сыйлады. Оқушылар полиция қызметкерлеріне жол қозғалысы ережелерін түсіндіруге көмектесіп қана қоймай, жүргізушілерді сақ болуға шақырды.

"Полиция қызметкерлерімен "Заң және тәртіп" қағидаты аясында жүргізіліп жатқан шаралардың нәтижесінде бүгінгі күні қылмыс деңгейін 18 пайызға төмендетуге қол жеткізілді. Сонымен қатар жол-көлік жарақаттануын азайтуға бағытталған профилактикалық жұмыстар да жүйелі түрде жүргізілуде. Әсіресе, кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігіне ерекше көңіл бөлінеді. Бүгінде білім беру ұйымдарының маңында полиция қызметкерлерінің кезекшілігі ұйымдастырылған. Жаяу жүргіншілер өткелдеріне ескерту макеттері орнатылды. Осындай шаралардың нәтижесінде балалардың қатысуымен болатын жол-көлік оқиғалары 20 пайыздан астамға азайды. Қоғамдық тәртіптің сақталуы да қатаң бақылауға алынған — деп атап өтті Жамбыл облысы ПД бастығының орынбасары Бауыржан Жанаев.

Мұндай акциялар әдеттегі ескертулер мен айыппұлдарға қарағанда әлдеқайда әсерлі. Жол апатының салдарын көзбен көру адамдарды ойландырып, өз әрекеттерін қайта қарауға итермелейді.

Ақпарат көзі Polisia.kz сайтында: https://polisia.kz/258389-2/

Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында полицейлер 700-ден астам мопед пен скутер жүргізушілеріне айыппұл салды
13:37, 24 маусым 2024
Жамбыл облысында полицейлер 700-ден астам мопед пен скутер жүргізушілеріне айыппұл салды
Полиция самокат және мопед жүргізушілерін жол жүрісі қағидаларын сақтауға шақырады
12:49, 07 маусым 2024
Полиция самокат және мопед жүргізушілерін жол жүрісі қағидаларын сақтауға шақырады
Жамбыл облысында полицей Антикор қызметкерлеріне қарсылық көрсеткен
17:45, 25 желтоқсан 2024
Жамбыл облысында полицей Антикор қызметкерлеріне қарсылық көрсеткен
Сборная Казахстана ведёт подготовку к матчам против Азербайджана
10:52, Бүгін
Сборная Казахстана ведёт подготовку к матчам против Азербайджана
Джон Джонс сделал откровенное признание о своей популярности
10:27, Бүгін
Джон Джонс сделал откровенное признание о своей популярности
Алькарас поделился своими мыслями о противостоянии с Синнером
10:10, Бүгін
Алькарас поделился своими мыслями о противостоянии с Синнером
Елена Рыбакина заявилась на "тысячник" в Риме, который выигрывала три года назад
09:51, Бүгін
Елена Рыбакина заявилась на "тысячник" в Риме, который выигрывала три года назад
