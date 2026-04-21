#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
469.49
552.59
6.24
Оқиғалар

Тоқаев Қазақстан мен Перу арасындағы экстрадициялау туралы шартты ратификациялады

Фото: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Перу арасындағы экстрадиция туралы шартты ратификациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжат Ақорда сайтында жарияланған.

"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасы мен Перу Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы шартты ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", – делінген ресми хабарламада.

Аталған заңның мақсаты – қылмыспен күрес саласындағы ынтымақтастықтың құқықтық негізін нығайту және қылмыстық құқық бұзушылықтарға байланысты рәсімдер бойынша өзара тиімді құқықтық көмек көрсету. Ратификацияланған шарт қылмыстық жауапкершілікке тарту немесе сот үкімін орындау үшін іздеуде жүрген адамдарды беру (экстрадициялау) тәртібін реттейді.

Атап айтқанда, шарт:

  • егер жасалған әрекет екі елдің ұлттық заңнамасы бойынша қылмыс деп танылып, кемінде бір жыл немесе одан да көп мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылса, қылмыстық қудалау мақсатында адамды беру тәртібін белгілейді;
  • сот үкімін орындау үшін экстрадициялауды қарастырады, егер сұрау салу түскен кезде жазаның өтелмеген мерзімі кемінде алты ай болса;
  • экстрадициядан бас тартудың міндетті негіздерін айқындайды. Атап айтқанда: егер қылмыс саяси сипатта болса; сұрау салу адамның нәсіліне, дініне, ұлтына, азаматтығына, жынысына, әлеуметтік мәртебесіне, этникалық тегіне немесе саяси көзқарасына байланысты қудалау мақсатында жіберілді деп негізді күдік болса; сұрау салушы тарапта бұл қылмыс үшін өлім жазасы қарастырылып, бірақ оның қолданылмайтынына жеткілікті кепілдік берілмесе; адамға қатыгез, адамгершілікке жат немесе ар-намысын қорлайтын қатынас жасалады деген негіз болса; қылмыстық іс түпкілікті тоқтатылған немесе айып толықтай алынған болса;
  • сондай-ақ экстрадициядан бас тартудың қосымша (факультативтік) негіздерін көздейді. Мысалы: қылмыс сұрау салынған тараптың аумағында жасалып, оның юрисдикциясына жатса және іздеудегі адам сол елде тергеуде болып, сол қылмыс бойынша жауапқа тартылып жатса; немесе адамның жасы, денсаулық жағдайы немесе басқа да жеке мән-жайларына байланысты оны беру гумандық қағидаттарға қайшы келсе.

Аталған шарт шеңберінде өзара іс-қимыл жасайтын орталық органдар ретінде Қазақстан тарапынан Бас прокуратура, ал Перу тарапынан Мемлекеттік прокурор кеңсесі белгіленген.

Қазіргі уақытта Перу аумағында Қазақстанның құқық қорғау органдарынан жасырынған тұлғалар жоқ. Сол сияқты Қазақстан аумағында да Перу құзырлы органдары іздестіріп жатқан адамдар тіркелмеген.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Сенат Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы одақтастық қатынастар туралы шартты ратификациялады
Сенат Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы одақтастық қатынастар туралы шартты ратификациялады
Тоқаев Қазақстан мен Өзбекстан үкіметі арасындағы экология туралы келісімді ратификациялады
Тоқаев Қазақстан мен Өзбекстан үкіметі арасындағы экология туралы келісімді ратификациялады
Тоқаев Қазақстан мен Вьетнам арасындағы сотталғандарды беру туралы келісімді ратификациялады
Тоқаев Қазақстан мен Вьетнам арасындағы сотталғандарды беру туралы келісімді ратификациялады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
18:12, Бүгін
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
Легенда UFC поблагодарил Армана Царукяна за "разгромное поражение"
17:42, Бүгін
Легенда UFC поблагодарил Армана Царукяна за "разгромное поражение"
Сборная Казахстана по фехтованию примет участие на топ-турнире в Турции
17:17, Бүгін
Сборная Казахстана по фехтованию примет участие на топ-турнире в Турции
Два сета решили судьбу матча юных талантов из Казахстана на международном турнире
16:49, Бүгін
Два сета решили судьбу матча юных талантов из Казахстана на международном турнире
