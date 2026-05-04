Оқиғалар

Астанада полиция пәтер ұрлығына қатысы бар күдіктіні ұстады

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.05.2026 18:41 Фото: Zakon.kz
Астана қаласының полиция қызметкерлері пәтер ұрлығын жасады деген күдікпен 32 жастағы ер адамды анықтап, ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, күдікті тұрғын үйдегі пәтерлердің біріне заңсыз кіріп, жатын бөлмедегі шкафтан 20 мың АҚШ доллары көлеміндегі ақшалай қаражатты, сондай-ақ алтын бұйымдарды - сақина, сырға және білезікті қолды қылған.

Қылмыс жасағаннан кейін ол ұрланған зергерлік бұйымдарды ломбардқа өткізіп, түскен қаражатты жеке қажеттіліктеріне жұмсаған. Ұрланған мүліктің бір бөлігі тәркіленді. Келтірілген жалпы шығын көлемі 11 миллион теңгеден асты.


"Күдіктінің жеке басы жедел-іздестіру іс-шаралары барысында анықталды. Ол еліміздің басқа өңірінде ұсталып, қазіргі уақытта тергеу изоляторына қамалды",- деп мәлімдеді полицейлер.

Бұған дейін 12 тоннадан астам алтын құрамды материал заңсыз айналымнан тәркіленгенін жазғанбыз.

Астанада полиция фотосалоннан ұрлық жасаған күдіктіні ұстады
Астанада полиция телефон ұрлығын ашты
Алматыда полицейлер пәтер ұрлығына қатысы бар күдіктіні ұстады
Судьи решили исход боя Казахстан - Кыргызстан на чемпионате Азии по боксу
Рыбакина выбрала, на концерт какого исполнителя она хотела бы пойти больше всего
"Нечто внеземное": победитель Roland Garros прокомментировал игру Янника Синнера
Российский клуб КХЛ подпишет контракт с ещё одним казахстанским нападающим
