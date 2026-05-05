#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
464.53
543.73
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
464.53
543.73
6.15
Оқиғалар

Тоқаев Бақытжан Сағынтаевпен ЕАЭО-ның дамуы мен ЖИ технологиясын ілгерлетуді талқылады

Тоқаев Бақытжан Сағынтаевты қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.05.2026 12:08 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 5 мамырда Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Бақытжан Сағынтаевты қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда мәліметіне сүйенсек, мемлекет басшысына ЕЭК қызметінің басты бағыттары және Қазақстанның 2026 жылы Еуразиялық экономикалық одақ органдарына төрағалығы барысында іске асырылатын жобалар жайында баяндалды.

Сондай-ақ президентке ЕАЭО аясында жасанды интеллектіні жауапкершілікпен дамыту жөніндегі Бірлескен мәлімдемені әзірлеу жұмыстарының аяқталғаны туралы айтылды.

"Құжат экономика саласындағы жасанды интеллект технологияларын дамыту бойынша интеграциялық бірлестік елдері ынтымақтастығының негізгі бағыттарын айқындайды". Ақорда

Бұдан бөлек, Қасым-Жомарт Тоқаевқа 28-29 мамыр күндері Астанада өтетін Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің кезекті отырысына және V Еуразиялық экономикалық форумға дайындық барысы туралы ақпарат берілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда автосақтандыру құны өзгереді: бұл кімдерге әсер етеді
14:56, Бүгін
Қазақстанда автосақтандыру құны өзгереді: бұл кімдерге әсер етеді
Президент Сағынтаевпен Минскідегі екі маңызды оқиғаны талқылады
12:08, 10 маусым 2025
Президент Сағынтаевпен Минскідегі екі маңызды оқиғаны талқылады
Тоқаев Сағынтаевты қабылдады: олар не туралы сөйлесті
12:54, 05 желтоқсан 2024
Тоқаев Сағынтаевты қабылдады: олар не туралы сөйлесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Кайсар" опубликовал видео голов в ворота "Кайрата" перед очной встречей в КПЛ
15:22, Бүгін
"Кайсар" опубликовал видео голов в ворота "Кайрата" перед очной встречей в КПЛ
"Ешь больше бешбармака": узбекский боец обратился к звезде казахского бокса
15:10, Бүгін
"Ешь больше бешбармака": узбекский боец обратился к звезде казахского бокса
Всего четверых штангистов отправляет Казахстан на чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
14:48, Бүгін
Всего четверых штангистов отправляет Казахстан на чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
"Барыс" подпишет контракт с перспективным казахстанским хоккеистом
14:35, Бүгін
"Барыс" подпишет контракт с перспективным казахстанским хоккеистом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: