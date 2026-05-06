Оқиғалар

Ақтөбелік тұрғын анасын аяусыз ұрып, қабырғасын сындырған

Ақтөбеде жергілікті тұрғын анасын соққыға жыққаны үшін 400 сағаттық қоғамдық жұмысқа тартылды. Ер адам анасын тұншықтырып, қабырғаларын сындырған. Алайда жәбірленуші ұлын кешіргенін айтып, жеңіл жаза тағайындауды сұраған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 5 мамырда "Диапазон" басылымының жазуынша, 35 жастағы Станислав мас күйде және есірткі әсерінде болған кезде үйге келіп, анасының құрбысымен бірге ішімдік ішіп отырғанын көреді.

Ол қонақ әйелді екі рет жұдырықпен бетінен ұрып, дастарқанды төңкеріп тастаған. Анасы араша түспек болғанда, ұлы оған да шабуыл жасаған.

"Алдымен ол анасын жұдырықпен бетінен ұрған, кейін жерге құлатып, қабырғасынан тепкілеген. Одан кейін көтеріп, тұншықтыра бастаған. Әйелдің тынысы тарылып, ұлынан тоқтауын сұраған. Зардап шеккендер далаға шығып, полицияға хабарласқан. Ашулы ер адам олардың соңынан шығып, "102"-ге хабарласып жатқанын көріп, анасынан үйге қайтуын талап еткен", – делінген ақпаратта.

Сот-медициналық сараптама нәтижесінде әйелдің екі қабырғасы сынғаны анықталды. Ер адам "денсаулыққа қасақана орташа ауырлықтағы зиян келтіру" бабы бойынша сотталды.

Айыпталушы кінәсін толық мойындап, бұл әрекетке анасының ішімдік ішкеніне ашуланғандықтан барғанын айтқан. Алайда өзі де сол кезде мас болған.

Жәбірленуші сотта болған жайтты егжей-тегжейлі баяндап беріп, кейін ұлын кешіргенін айтып, істі тоқтатуды сұраған.

Сот ер адамды 400 сағат қоғамдық жұмысқа тарту туралы үкім шығарды. Үкім жарияланғаннан кейін ол қамаудан босатылды. Бұған дейін ол екі ай тергеу изоляторында болған.

Бұған дейін Атбасар түрмесіндегі азаптауға қатысты атышулы істе айыпталушыларға жаңа айып тағылғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
