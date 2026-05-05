Атбасар түрмесіндегі азаптауға қатысты атышулы іс: сотталушыларға жаңа айып тағылды
2026 жылғы 4 мамырдағы Ақмола облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының қаулысымен ҚАЖК-нің 12 қызметкеріне қатысты қылмыстық істі соттылығы бойынша Атбасар аудандық сотына жолдау туралы прокурордың өтініші қанағаттандырылды.
Сотта басты сот талқылауы барысында прокурор 12 айыпталушыға ҚК-нің 362-бабының 1-бөлігі (Билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану) бойынша қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген жаңа айыптау актісін ұсынды және істі соттылығы бойынша Атбасар аудандық сотына жолдау туралы өтініш білдірді.
ҚК-нің 362-бабы 1-бөлігі бойынша көзделген қылмыстық құқық бұзушылық орташа ауырлықтағы қылмыстар санатына жатады, алқабилердің қатысуымен қаралатын істер санатына кірмейді, қылмыс жасалған орын – Атбасар қаласындағы ҚАЖК мекемесі. Осы мән-жайларды ескере отырып, қылмыстық іс қарау үшін соттылығы бойынша Атбасар аудандық сотына жолданды.Ақмола облысының ҚІЖМАС
Сот қаулысы заңды күшіне енген жоқ.
Айта кетсек, 2025 жылы ақпанда сот үкімімен ҚАЖК-нің 12 қызметкері кінәсіз деп танылды. Ақталғандарға оңалту құқығы берілген еді. Алайда 2026 жылы 17 наурызда Атбасар колониясындағы азаптау бойынша іс қайта қаралатыны белгілі болды.