Қоғам

Атбасар колониясындағы азаптау бойынша іс қайта қаралатын болды

Атбасар колониясындағы азаптау бойынша іс қайта қаралатын болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.03.2026 19:38 Сурет: Zakon.kz
Ақмола облыстық сот алқасының қаулысымен Атбасар ауданындағы ҚАЖК-нің 12 қызметкеріне қатысты қылмыстық іс бойынша Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының үкімінің күші жойылып, іс сол сотқа, басқа құрамда жаңадан қарауға жолданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚАЖК қызметкерлері қылмыстық қудалау органдарымен Атбасар қаласындағы түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатқан сотталғандарға заңсыз ықпал ету әдістерін қолданды деп айыпталған (ҚК-нің 146-бабы 3-бөлігінің 1-тармағы, азаптау).

ҚАЖК қызметкерлері алқабилердің шешімімен кінәсіз деп танылып, Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы үкімімен қылмыс оқиғасының болмауына байланысты ақталған.

Облыстық сот алқасы апелляциялық тәртіпте істі қайта қарау барысында процессуалдық бұзушылықтарды анықтап, келесі негіздермен үкімнің күшін жойды:

  • алқабилер құрамында бұрын соттылығы бар адамның қатысуы анықталды;
  • соттың ескертулеріне қарамастан, алқабилердің көзінше қорғау тарапы жәбірленушілердің абыройына нұқсан келтіретін мәлімдемелерге жол берген, бұл дәлелдемелерді бағалауға және алқабилердің пікіріне кері әсер еткен;
  • алқабилердің қатысуымен талқылауға жатпайтын жәбірленушілерге қатысты мәліметтер жария етілген.

"Сонымен қатар сот алқасы қорғаушының заңсыз әрекеттеріне байланысты ҚІЖМАС-тың жеке қаулысын өзгеріссіз қалдырды және іс бойынша мемлекеттік айыптаушылардың заң нормаларын бұзғаны жөнінде Бас прокурордың атына жеке қаулы шығарды".Ақмола облысы соттары

Сотталғандарды азаптады деп айыпталып, артынша ақталған колонияның 12 қызметкерінің "ақтау" үкімі жойылды
13:08, 11 сәуір 2025
Ешқандай азаптау болмаған: алқабилер Ақмола облысындағы ҚАЖ қызметкерлерін ақтап шығарды
18:53, 12 ақпан 2025
Сатыбалдыұлына қатысты іс бойынша басты сот талқылауының күні белгіленді
18:11, 20 наурыз 2024
Молодёжная команда "Барыса" разгромно проиграла в матче МХЛ
22:44, Бүгін
Молодёжная команда "Барыса" разгромно проиграла в матче МХЛ
Сарсекбаев оценил выступление сборной Казахстана на историчесrом турнире World Boxing
22:04, Бүгін
Сарсекбаев оценил выступление сборной Казахстана на историчесrом турнире World Boxing
Восемь шайб было заброшено в матче "Торпедо" - "Сарыарка" в полуфинальной серии ЧРК
21:34, Бүгін
Восемь шайб было заброшено в матче "Торпедо" - "Сарыарка" в полуфинальной серии ЧРК
Видеообзор матча КПЛ "Каспий" - "Окжетпес" с четырьмя голами
21:13, Бүгін
Видеообзор матча КПЛ "Каспий" - "Окжетпес" с четырьмя голами
