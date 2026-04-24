#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
462.87
540.72
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Шымкент әкімдігін 10 млн теңгеге бопсалаған блогер сотталды

Фото: Zakon.kz
Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында блогерге қатысты қылмыстық іс қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соттың мәліметіне сүйенсек, сотталушыға ірi мөлшерде мүлiк алу мақсатында жасалған қорқытып алушылық, яғни жәбiрленушiнi масқаралайтын, оның мүдделерiне елеулі зиян келтiруi мүмкiн мәлiметтердi тарату қатерін төндіріп бөтеннің мүлкін талап ету айыбы тағылған.

"Е. 2025 жылдың қазан айында Шымкент қаласы әкімдігінің беделіне нұқсан келтіретін постты әлеуметтік желілерде жариялап, әкімдіктің өкілі Ж.-мен кездесу барысында өзімен 10,0 млн. теңгеге тапсырыс бойынша ақпараттық келісім шарт жасауды, болмаған жағдайда әкімдікті масқаралайтын жазбаны өзінің парақшасына жариялайтынын айтып қорқытып, 2025 жылғы 6 қарашада 990 000 теңгені анасының банктік есеп шотына аударым жасатып алған",- делінген ақпаратта.

Сотталушы кінәсін ішінара мойындап, бас бостандығынан айырмайтын жаза тағайындауды сұрады.

Осылайша, сот оны бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысты қызметпен айналысу құқығынан 5 жыл мерзімге айыра отырып, оған 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

Үкім заңды күшіне енбеді.

Бұған дейін еліміздің шығысында жантүршігерлік жол апатынан екі адам көз жұмғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: