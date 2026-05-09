#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
461.26
542.58
6.18
Оқиғалар

ШҚО-да жоғалып кеткен жігіттің денесі көлден табылды

Суға бату, ШҚО, Ұлан ауданы, Шалқар, көл, жігіт, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.05.2026 13:54 Сурет: unsplash
Шығыс Қазақстанда сапбордпен сырғанау кезінде суға батқан адамды іздеу аяқталды. Құтқарушылар бірнеше күн бойы Шалқар көлінің түбін сүзіп, ұшқышсыз ұшу аппаратын да қолданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлан ауданындағы Шалқар көлінде ШҚО ТЖД сүңгуірлері құтқару кеудешесінсіз сапбордпен сырғанау кезінде суға батқан 2001 жылы туған адамның денесін тапты. Ол жағадан 200 метр қашықтықта, көлден 20 метр тереңдікте табылды, деп хабарлайды ШҚО ТЖД баспасөз қызметі.

Айта кетсек, 1 мамырдан бастап күні кешеге дейін өңірде ТЖД күштері мен құралдарын тарта отырып, күнделікті іздеу жұмыстары жүргізілді.

"Сүңгуірлер акваторияны зерттеді. Барлығы 59 сүңгуірлік әрекет жасалды. Жүзу құралдарымен су беті тексерілді. Жағалау сызығы мен акваторияны зерттеу үшін ұшқышсыз ұшу аппараттары да қолданылды. Эхолоттар да белсенді қолданылды. Іздеу жұмыстары көлдің тереңдігімен қиындады", делінген хабарламада.

ТЖМ су қоймаларының жанында қауіпсіздік шараларын сақтау қажеттілігін еске салады, жүзу құралдарында болған кезде сақ болыңыз.

Бұған дейін Түркістанда 12 метр тереңдіктегі құдыққа әйел адам құлап кеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
ШҚО-да өзеннен екі апта іздеген 64 жастағы азаматтың денесі табылды
21:46, 18 қыркүйек 2025
ШҚО-да өзеннен екі апта іздеген 64 жастағы азаматтың денесі табылды
Ақмола облысында жоғалып кеткен әйел ауруханадан табылды
23:52, 11 шілде 2023
Ақмола облысында жоғалып кеткен әйел ауруханадан табылды
Жетісу облысында жоғалып кеткен 29 жастағы жігіттің денесі судан табылды
16:51, 27 сәуір 2024
Жетісу облысында жоғалып кеткен 29 жастағы жігіттің денесі судан табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Жалгас Кайролла принёс Казахстану первое "золото" Grand Slam в Астане
18:44, Бүгін
Жалгас Кайролла принёс Казахстану первое "золото" Grand Slam в Астане
Казахстанский дзюдоист уступил в схватке за "бронзу" Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане
18:30, Бүгін
Казахстанский дзюдоист уступил в схватке за "бронзу" Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане
Досрочно завершилось противостояние Казахстан – Узбекистан на юниорском ЧА по боксу
18:09, Бүгін
Досрочно завершилось противостояние Казахстан – Узбекистан на юниорском ЧА по боксу
Пять голов было забито в матче КПЛ "Жетысу" – "Женис"
17:55, Бүгін
Пять голов было забито в матче КПЛ "Жетысу" – "Женис"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: