Оқиғалар

Алматыда жүргізуші куәлігі жоқ жас жігіт көлік басқарып, апатқа ұшырады

Алматыда жүргізуші куәлігі жоқ жас жігіт көлік басқарып, апатқа ұшырады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 09:29
2026 жылғы 13 мамырда Алматының индустриялық аймағында Mercedes көлігі қатысқан жантүршігерлік жол апаты болды. Алдын ала мәлімет бойынша, көлік көше жарысына қатысқан болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлердің айтуынша, жүргізуші көлікті басқара алмай қалып, Mercedes жолдан шығып кетіп, бірнеше рет аударылған.

Жол апаты ұзақ бұрылысы бар еңіс жолда болған. Алдын ала дерекке сәйкес, Mercedes E-класс автокөлігінің жүргізушісі жоғары жылдамдықпен келе жатып, рөлге ие бола алмай қалған. Соның салдарынан көлік қарсы бағыттағы жолақты кесіп өтіп, жол жиегіне шығып кеткен.

Оқиға куәгерлерінің сөзінше, жол жиегіндегі тегіс емес жер мен қазылған топырақтың әсерінен көлік бірнеше мәрте аударылып, ақыры жота етегінде тоқтаған.

Апат салдарынан шетелдік көлікті басқарған 22 жастағы жүргізуші түрлі дене жарақатын алды. Оқиға орнына жеткен жедел жәрдем қызметі оны ауруханаға жеткізді.

Кейін белгілі болғандай, жас жігіттің көлік жүргізу куәлігі болмаған.

Ал көше жарысына қатысқан екінші жүргізуші оқиға орнынан бірден қашып кеткен. Қазіргі уақытта Алматы қаласының жол полициясы апаттың мән-жайын анықтап, тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр.

Ауыр зақымданған көлікті шығару үшін қалалық Құтқару қызметінің эвакуаторы тартылған.

Бұған дейін 13 мамырға қараған түні "Алматы Арена" маңында Chevrolet Cobalt пен Kia Sportage көліктерінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
