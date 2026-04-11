#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
473.13
554.08
6.13
Оқиғалар

Алматыда автобус пен екі жүк көлігі қатысқан жол апаты болды

Алматыда автобус пен екі жүк көлігі қатысқан жол апаты болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.04.2026 15:04 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 11 сәуірде Алматы қаласында Төле би көшесі мен Қастеев көшесінің қиылысында автобус пен екі жүк көлігі қатысқан жол-көлік оқиғасы тіркелді. Алдын ала мәлімет бойынша, зардап шеккендер жоқ, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға куәгерінің айтуынша, №114 бағытындағы автобус шығыс бағытта қозғалып келе жатып, оңға бұрылмақ болған жеңіл көлікке байланысты баяулаған. Сол сәтте артынан екі HOWO жүк көлігі келе жатқан.

Сурет: Zakon.kz

Алғашқы жүк көлігі уақытында тежеп үлгерген, ал екіншісі тоқтай алмай қалған. Доңғалақ іздеріне қарағанда, жүргізуші соқтығысудан қашуға тырысқанымен, алдындағы жүк көлігіне соғылған. Соққы салдарынан ол алдағы көлікке соғылып, нәтижесінде жүк көлігі автобусқа барып тиген.

Сурет: Zakon.kz

Куәгерлердің айтуынша, соққы қатты болған – жүк көліктерінің бірінің кабинасы ығысқан. Автобустағы жолаушылар орындарынан құлап қалған, бірақ алдын ала дерек бойынша ауыр жарақат алғандар жоқ.

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнында медициналық көмек қажет болмаған, жедел жәрдем шақырылмаған.

Қазір жол апатын рәсімдеу үшін жол полициясы қызметкерлері оқиға орнында қызмет атқаруда.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Алматыда қоғамдық көліктің қатысуымен жаппай жол апаты болды: бір адам зардап шекті
Алматыда жеңіл автокөлік пен жүк көлігі соқтығысты
Аланияда жол апаты болды: зардап шеккендердің арасында қазақстандықтар да бар
