Алматыда автобус пен екі жүк көлігі қатысқан жол апаты болды
Оқиға куәгерінің айтуынша, №114 бағытындағы автобус шығыс бағытта қозғалып келе жатып, оңға бұрылмақ болған жеңіл көлікке байланысты баяулаған. Сол сәтте артынан екі HOWO жүк көлігі келе жатқан.
Алғашқы жүк көлігі уақытында тежеп үлгерген, ал екіншісі тоқтай алмай қалған. Доңғалақ іздеріне қарағанда, жүргізуші соқтығысудан қашуға тырысқанымен, алдындағы жүк көлігіне соғылған. Соққы салдарынан ол алдағы көлікке соғылып, нәтижесінде жүк көлігі автобусқа барып тиген.
Куәгерлердің айтуынша, соққы қатты болған – жүк көліктерінің бірінің кабинасы ығысқан. Автобустағы жолаушылар орындарынан құлап қалған, бірақ алдын ала дерек бойынша ауыр жарақат алғандар жоқ.
Оқиға орнында медициналық көмек қажет болмаған, жедел жәрдем шақырылмаған.
Қазір жол апатын рәсімдеу үшін жол полициясы қызметкерлері оқиға орнында қызмет атқаруда.